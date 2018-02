Nadia Rinaldi delusa dall'Isola dei Famosi 2018/ L'attrice tuona: "stritolata da un gioco"

Nadia Rinaldi, in un'intervista al settimanale Oggi, svela tutta la sua delusione per l'avventura vissuta all'Isola dei Famosi 2018: le dure parole dell'attrice.

22 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Nadia Rinaldi a ruota libera ai microfoni del settimanale Oggi. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2018, tornata da poco in Italia dopo essere stata eliminata dal televoto, si è lasciata andare a dichiarazioni schiette sui suoi compagni d’avventura. La Rinaldi che ha evitato l’argomento Monte-Henger dal quale ha intenzione di restare fuori, non ha risparmiato frecciatine agli altri naufraghi, rei di aver semplicemente recitato una parte. L’attrice, infatti, ha raccontato che in Honduras “i copioni non mancavano” per poi aggiungere – “Sono finita stritolata da un gioco più teatrale di quello che credevo”. L’avventura sull’Isola di Nadia Rinaldi è durata solo poche settimane. L’attrice avrebbe pagato la poco esposizione rispetto ai compagni, cosa che, tuttavia, a detta di Nadia, non sarebbe dipesa da lei: “Volevo essere me stessa e invece hanno mandato in onda ben poco di me”. Ai microfoni di Domenica Live, la Rinaldi si era già lamentata per la scelta di non mandare in onda il momento in cui faceva gli auguri al figlio per i suoi 18 anni. Ai microfoni di Oggi, dunque, ha ribadito, seppur implicitamente, il concetto.

NADIA RINALDI CONTRO ROSA PERROTTA

Uno dei momenti che passerà alla storia è stato sicuramente quello in cui, durante la diretta dell’Isola dei Famosi 2018, Nadia Rinaldi ha svelato di aver fatto un clistere a Rosa Perrotta con la quale ha discusso sin dai primi giorni. Ai microfoni del settimanale Nuovo, l’attrice è tornata sull’argomento Perrotta così: “Sull’Isola non ho sofferto la fame, eppure ho perso otto chili. Non è stata la mancanza di cibo a darmi fastidio, ma altre cose. Mi riferisco alla falsità. Il gruppo di Rosa Perrotta, per esempio. Lei e gli altri sono diversi quando c’è la telecamera: sembra che stiano a Uomini e Donne. Io, invece, sono una persona seria e dico ciò che penso: ho una sola faccia, non porto la maschera. Per me parlano trent’anni di carriera, non mi servono ammiccamenti a favore di camera”, ha spiegato. Insomma, la Rinaldi avrebbe preferito altri compagni d’avventura?

