Nathalie Guetta lascia Don Matteo/ "Affezionata al mio personaggio ma non ne posso più!"

Nathalie Guetta lascia Don Matteo ed approda nello show di Rai1, Ballando con le stelle 2018 per scrollarsi di dosso il personaggio 'ingombrante' di Natalina.

22 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Nathalie Guetta a Ballando con le stelle 2018

Nathalie Guetta, 59 anni, la famosa Natalina della serie dei record “Don Matteo”, questa settimana, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Spy, confermando l'estrema gratitudine per un ruolo che le ha dato grande popolarità. «Sono molto affezionata al mio personaggio, negli anni l'ho difeso e fatto crescere con dedizione, ma dopo 18 anni, sono sincera, non ne posso più». Dal 10 marzo la Guetta, sorella del famoso dj David e del giornalista Bernard, approda a “Ballando con le stelle”, seguitissimo show di Rai 1, in qualità di concorrente. «Tutto arriva quando deve arrivare», dice a Spy. «Da quando ho smesso di accanirmi contro me stessa, le cose sono cambiate nel lavoro». L'attrice, che in passato ha vissuto tra Napoli e Roma, ma che oggi è tornata a vivere a Parigi, dichiara di essere profondamente innamorata del nostro Paese. «Amo il vostro carattere, amo la vostra energia. I francesi sono noiosi e prendono tutto tremendamente sul serio». E del famosissimo fratello dj David Guetta, che si divide tra la Francia e Los Angeles, rivela: «Siamo molto diversi e ci vediamo poco. Ma più invecchiamo e più ci sentiamo uniti».

Il magazine, inoltre, ha svelato la coppia formata da due uomini che parteciperà alla nuova edizione del programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Si tratta di Giovanni Ciacci, l'esperto di look della trasmissione “Detto fatto”, e Raimondo Todaro, ballerino siciliano pluricampione di “Ballando con le stelle”, sposato con la ballerina di “Amici” Francesca Tocci, con cui ha una figlia, Jasmine. Spy li ha beccati al ristorante per una pausa relax dopo le prove di ballo. È la prima volta che due concorrenti dello stesso sesso parteciperanno come coppia danzante ad un talent show italiano. Dopo 13 anni di messa in onda, una scelta forte per un programma in prima serata di Rai 1, ma sicuramente una grande novità al passo con i tempi.

CHI E' NATHALIE GUETTA

Milly Carlucci, all'interno dei Soliti Ignoti - Il Ritorno, ha svelato, pochi giorni fa, il nome di Nathalie Guetta, l'amatissima Natalina di Don Matteo. L'attrice francese, 60 anni, è la sorella del dj David e la figlia del giornalista Bernard. E' sposata con Yudiel Sanchez, di origine cubana, conosciuto durante un viaggio nel 2007 sull'isola caraibica. All'età di 16 anni lascia Parigi per seguire corsi e spettacoli circensi in Francia e nel Benelux. Dopo sei anni, si trasferisce a Napoli ed inizia la sua attività anche insegnando clownistica e realizzando spettacoli con burattini. Nel 1989 acquista notorietà presso un pubblico più vasto, grazie alle sue partecipazioni al Maurizio Costanzo Show in svariati numeri acrobatici. Viene poi notata da Cristina Comencini, che la scrittura per il suo film I divertimenti della vita privata, e comincia così la carriera di attrice, comparendo soprattutto in produzioni per la televisione. Tra i suoi maggiori successi, Ho sposato uno sbirro, Dio vede e provvede II, Ricky e Barabba, Nuda Proprietà vendesi, Nessun messaggio in segreteria, La cena per farli conoscere.

