PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 22 febbraio 2018: giornata a metà per la Vergine

PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 22 febbraio 2018

Oroscopo di Paolo Fox, oggi giovedì 22 febbraio 2018. Previsioni segno per segno: giornata a metà per la Vergine, Ariete pronto per un marzo interessante. Toro in recupero

22 febbraio 2018

Oroscopo, Paolo Fox

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 22 FEBBRAIO 2018

Andiamo ora ad analizzare l'oroscopo di Paolo Fox da vicino andandolo a dividere segno per segno nello specifico. Partiamo dall'Ariete e dal Toro. Ariete: Questa giornata è valida per coloro che si vogliono impegnare in vista di un marzo spumeggiante. Un marzo che può portare nuovi sviluppi e che può portare un amore. Questo marzo non risolve tutti i problemi perchè questo è un anno in cui si combatte quotidianamente. Saturno è contrario ma non è un Saturno di blocco ma un Saturno di esperienza che permette di potare i rami secchi a fronte di nuove volontà e attenzioni. Toro: Luna nel segno dà l'energia per un buon recupero. Si è molto stanchi e affaticati perchè dal 20 gennaio fino al 14 di febbraio è sembrato di vivere una fase di agitazione così alta che probabilmente non sentivi da tempo. C'è una forte tensione e tutto ciò ha creato uno scombussolamento interiore. Cominciamo a vedere il fine settimana in maniera positiva.

GIORNATA A METÀ PER LA VERGINE, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e passiamo ai segni zodiacali che si possono considerare né carne né pesce per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox. Giornata a metà invece per i nati sotto il segno della Vergine. La Luna è buona, ma in questo momento ci sono da fronteggiare comunque tante opposizioni planetarie. Anche se ci sono delle occasioni, sarebbe più opportuno fermarsi a riflettere evitando di prendersi dei rischi francamente evitabili. Più che agire in questo momento è consigliabile osservare e rimandare tutto alla prossima settimana. Il Capricorno non deve assolutamente sotterrare le emozioni. Bisogna cercare di accettare anche qualche sfida e per questo l'esistenza della parola sconfitta. In questo periodo sarebbe importante conoscere i propri limiti, evitando ciò che non si può più fare. Giornata fiacca per lo Scorpione che può avere una crescita astrologica importante. L'amore sembra pronto a tornare protagonista.

ARIETE PRONTO PER UN MARZO INTERESSANTE, TOP E FLOP

Iniziamo l'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 22 febbraio 2018, dai segni zodiacali che si possono considerare top e flop. Giornata interessante per quanto riguarda l'Ariete pronti a buttarsi in un marzo davvero molto interessante e pieno di sviluppi. Il mese potrebbe portare anche l'amore. La Luna nel segno dona grande freschezza e vivacità al segno del Toro. Si è ormai superata una fase di fatica che ha portato a vivere in maniera piuttosto complicata la fine di gennaio e la prima metà di febbraio. Lo Scorpione vive un momento un po' fiacco, ma questa situazione a livello astrologico può portare comunque delle sorprese molto interessanti. Il Sagittario è stressato ed è sottoposto in questo momento a grande fatica per riuscire a centrare i propri obiettivi. Non si devono azzardare discorsi netti che possono creare anche un po' di preoccupazione. Non si deve parlare e soffermarsi sul passato.

