POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso allo Scandal Party di Jean-Paul Gaultier

Oggi, giovedì 22 febbraio, alle 17.10 su Canale 5 va in onda Pomeriggio 5, condotto da Barbara D'Urso. Non mancherà il consueto spazio dedicato all'Isola dei famosi 2018

22 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Anche oggi, giovedì 22 febbraio, alle 17.10 su Canale 5 si conferma l’appuntamento con Barbara D’Urso e il suo salotto di Pomeriggio 5. Ieri la vulcanica Carmelita registrato ancora una volta ottimi ascolti: 2.449.000 spettatori con il 19% di share nella prima parte, a 2.848.000 (19.7%) nella seconda e a 2.646.000 (16.9%) nella terza. Gli ottimi risultati aiuteranno la D’Urso a digerire i bocconi amari degli ultimi giorni. Ieri durante la puntata di Pomeriggio 5 è stato mandato in onda anche un breve video in cui un’inviata del programma ha cercato di Fare qualche domanda a Fabrizio Corona, appena uscito dal carcere: “Impara a fare il tuo lavoro”, ha urlato l’ex re dei paparazzi prima di andarsene con l’auto. “Evito di commentare. Per quanto mi riguarda sai fare il tuo lavoro bene come tutti gli inviati di Pomeriggio 5", ha affermato visibilmente stizzita la padrona di casa. Negli ultimi giorni, inoltre, sono circolate voci sul motivo per cui gli ex tronisti di Uomini e Donne non partecipino ai programma della D’Urso: “Non è affatto una coincidenza che i ragazzi provenienti dal mondo di Maria De Filippi e che hanno partecipato al Grande Fratello Vip o all’Isola dei Famosi, come Giulia De Lellis, Andrea Damante, Luca Onestini e Francesco Monte disertino certi programmi come Pomeriggio 5 e Domenica Live. C’è forse un veto posto dalla De Filippi alla loro partecipazione ai talk show tanto discussi della d’Urso?”, si legge sul settimanale Chi.

Barbara D'Urso al party di Jean-Paul Gaultier

Ma Barbarella ha le spalle larghe e continua a sorridere. Anzi continua anche a divertirsi. Ieri sera, in occasione della Fashion Week, si è svolto l’esclusivo “Scandal party” organizzato dal magazine Grazia e dedicato al profumo firmato da Jean-Paul Gaultier. Tra gli invitati c’ero anche Barbara D’Urso, che come le sue Instagram stories ha rivelato la presenza dell’attrice Giulia Michelini e di Elisabetta Canalis, in Italia in quanto giurata di Sanremo Young. La D’Urso ha poi pubblicato un selfie insieme alla Canalis, scrivendo: “Che supergnocca!”. La ex velina ha fatto lo stesso, commentando: “Che super donna!”. Oggi a Pomeriggio 5 Carmelita parlerà dell’esclusivo party o si dedicherò principalmente all’Isola dei Famosi?

