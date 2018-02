Quinta Colonna/ Anticipazioni: Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Beatrice Lorenzin ospiti (22 febbraio)

Quinta Colonna, anticipazioni e ospiti della nuova puntata in onda su Rete 4, con Paolo Del Debbio saranno in studio anche Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Beatrice Lorenzin.

22 febbraio 2018 Valentina Gambino

Quinta Colonna, anticipazioni

Torna puntale anche stasera giovedì 22 febbraio, il nuovo appuntamento con Paolo Del Debbio e Quinta Colonna, in onda su Rete4 a partire dalle 21.10 circa. Scopriamo di seguito tutte le anticipazioni della puntata che terrà come sempre i telespettatori incollati al divano, nonostante le variegate proposte delle altre reti televisive. Questa settimana sono ospiti del giornalista: il segretario della Lega Nord Matteo Salvini e il candidato premier del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio. Al centro delle interviste, gli ultimi avvenimenti che affollano l’agenda politica, gli impegni presi in vista delle elezioni e le future alleanze tra i partiti. La trasmissione, inoltre, accenderà ancora una volta i riflettori su scottanti (e attuali) temi come pensioni, malasanità – con l’intervento del ministro della Salute Beatrice Lorenzin – e rimborsi M5s. Dopo le informazioni sui protagonisti della nuova puntata, eccovi a seguire, tutte le indicazioni social e streaming, per visionare il programma nel migliore dei modi.

Quinta Colonna, anticipazioni: tutte le info social e streaming

Per vedere Quinta Colonna anche in diretta e replica streaming, non dovrete fare altro che collegarvi sul portale di Mediaset.it attraverso Personal Computer e, dopo aver fatto l’accesso (anche tramite le vostre coordinate di Facebook) oppure esservi registrati, potrete visionare in real time e tramite streaming, il programma condotto da Paolo Del Debbio. In alternativa, scaricando l’applicazione ufficiale di Mediaset, potrete guardare il programma dedicato alla politica e l’attualità, anche in mobilità, ovunque voi siate. In quel caso, dovrete solo disporre di una buona connessione dati. Anche lo Store di Microsoft, dispone dell’app ufficiale di Mediaset e quindi, se non volete visionarla direttamente dal portale, avrete anche questa immediata alternativa. Per la replica invece, vi occorrerà solo attendere alcune ore dopo la messa in onda, per poterla vedere in serenità. Se invece avete voglia di interagire con il popolo della rete, potrete farlo su Twitter, accompagnando i vostri pensieri dall’hashtag ufficiale del programma: #QuintaColonna.

© Riproduzione Riservata.