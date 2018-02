Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico, Nicolò Brigante pronto alla scelta: torna Virginia?(22 febbraio)

Uomini e Donne, oggi 22 febbraio 2018 c'è una nuova registrazione del Trono Classico. Virginia Stablum torna per Nicolò? Lorenzo ancora tra Sara e Nilufar

22 febbraio 2018 Anna Montesano

Uomini e Donne, trono classico

Tronisti e corteggiatori sono pronti a tornare nello studio di Uomini e Donne per una nuova registrazione. Tante le cose che accadranno oggi e tra queste potrebbe esserci anche l'annuncio di una scelta. Nel corso della precedente registrazione del Trono Classico, Nicolò Brigante ha deciso di far tornare in studio Marta Pasqualato, suscitando però l'immediata reazione di Virginia Stablum. È stata lei questa volta a lasciare lo studio senza farvi ritorno ma è certo che Nicolò, in questi giorni, sia andato a riprenderla. Il tronista ha dichiarato di essere vicino alla scelta e di non voler conoscere altre corteggiatrici perchè è una tra Virginia e Marta la donna che vuole al suo fianco. Se Virginia tornerà in studio oggi, Nicolò potrebbe quindi dichiarare che la prossima settimana è pronto a far entrare in studio le poltrone rosse per annunciare chi tra Virginia e Marta vuole al suo fianco.

NUOVI PROBLEMI PER NILUFAR E SARA?

Ma le sorprese della nuova registrazione non finiranno qui. Il pubblico è ansioso di scoprire cos'è accaduto tra Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi dopo il bacio dell'ultima registrazione, che hanno portato quest'ultimo a dichiararsi per lei e non più per Nilufar. Il corteggiatore ha però rimesso tutto in discussione con alcuni messaggi social che sembrano lanciare nuovi dubbi sulla sua scelta. Scopriremo anche cos'ha deciso Luigi, che la scorsa settimana ha lasciato lo studio dopo aver visto il bacio tra Sara e Lorenzo. Inoltre grande protagonista sarà Nilufar, che in questi giorni è stata al centro di molti sospetti per la conoscenza pregressa con Stefano, nuovo corteggiatore con il quale sembra esserci un gran feeling.

