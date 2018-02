Rudolf Hunziker/ Il padre di Michelle: "Lo amavo tantissimo, purtroppo era alcolizzato..."

Rudolf Hunziker, il padre della nota showgirl e presentatrice televisiva Michelle: l'amore di sua figlia e i suoi gravi problemi personali con l'alcolismo

Rudolf Hunziker, padre di Michelle (Instagram)

Rudolf Hunziker, un padre con problemi di alcolismo ma sempre rimasto nel cuore della figlia Michelle, nota showgirl e presentatrice televisiva. Una assenza, quella del papà, che la svizzera ha sempre sofferto e nel corso degli anni ha sempre sottolineato il suo affetto. “Sarebbe stato un grande nonno” ha dichiarato Michelle Hunziker tempo fa ai microfoni di Chi, parlando del rapporto che si sarebbe instaurato tra Rudolf e le sue tre figlie. Rudolf Hunziker è venuto a mancare quando Michelle era ancora ragazza ed è anche grazie a lui, come ha spesso sottolineato, che ha superato i momenti brutti della vita. “Mi ha dato una svegliata da un periodo devastante. Se oggi sono felice, lo dico a bassa voce, ringrazio anche mio padre. Grazie papà, mi manchi” le parole della conduttrice del Festival di Sanremo 2018 ai microfoni di Chi in una intervista che risale al dicembre 2015. Ma il loro dialogo non si è mai stoppato, neanche dopo la dipartita dell'uomo: "Grazie a lui ora sono felice. Mi manca mio padre Rudolf, scomparso quando ero ragazza. Però lui c’è sempre: nei momenti difficili come per magia, appare in sogno. Io e lui parliamo“.

RUDOLF HUNZIKER E I PROBLEMI CON L'ALCOL

Anche recentemente, lo scorso novembre 2017 contemporaneamente all'uscita del suo libro autobiografico, Michelle Hunziker è tornata a parlare del rapporto con il padre e del suo problema con l'alcolismo: “Ho avuto una infanzia abbastanza difficile. Amavo tantissimo mio padre ma purtroppo era alcolizzato e quindi, io come tanti figli, l’ho giudicato. Quando avevo quattordici anni ho smesso di parlargli: si dimenticava di venirmi a prendere a scuola, l’alcolismo è anche questo.

Lo aspettavo davanti casa con lo zaino e lui non veniva: una ferita incredibile che non volevo più ammettere di averla, dunque l’ho messa sotto il tappeto”. E il rapporto interrotto con il padre si è riversato in un'altra vicenda della svizzera, quella con la 'maga' Clelia e la sua setta ultraterrena: “Questa ferita si è manifestata attraverso uno stress pazzesco, anche dal punto di vista fisico” “Questa signora mi fece confessare questo dolore e ebbe l’illuminazione di dirmi che avrei dovuto andare da mio padre ad abbracciarlo e non giudicarlo. Ho fatto così e ritrovai mio padre”.

