STRISCIA LA NOTIZIA/ Ficarra e Picone tornano dopo la "mini edizione" di ieri

Dopo la puntata in edizione ridotta di mercoledì, questa sera Striscia la notizia torna nell'access prime time di Canale 5 con un nuovo appuntamento condotto da Ficarra e Picone.

22 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Ficarra e Picone

Questa sera, giovedì 22 febbraio, alle 20,40 su Canale 5 torna Striscia la notizia. Ieri il tg satirico di Antonio Ricci è andato in onda nella versione ridotta per lasciare spazio alla diretta del match di Champions League tra Shakhtar e Roma. “Striscina la Notizina” ha registrato una media di 4.572.000 spettator con uno share del 17.9%. Oggi, invece, Striscia andrà in onda nella versione tradizionale condotta dal duo comico Ficarra e Picone, con l’immancabile presenza delle Veline, Shaila Gatta e Mikaele Neaze Silva. La velina mora sarà ospite di “Danza in fiera”: sabato 24 febbraio dalle 14 alle 17 Shaila Gatta sarà allo stand di Non posso, ho danza.

Ficarra e Picone in radio

Nei giorni scorsi Ficarra e Picone sono stati ospiti del programma Un giorno da pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, in onda su Rai Radio1. I due comici siciliani sono tornati a palare della questione dei David Di Donatello, a cui non hanno iscritto il loro ultimo film L’ora legale, campioni d’incassi al botteghino nel 2017: “Secondo noi il sistema di votazione è strano, legittimo e trasparente quanto volete, ma strano. Quest’anno hanno votato 1200 persone che si presume abbiano visto tutti i 120 film in concorso. Noi non riusciremmo mai a farlo, per questo tre anni fa ci siamo tolti dalla lista dei giurati perché avremmo fatto un torto ai film che non avremmo visto”, ha detto Picone. Poi si è parlato della polemica con Salvini: “Salvini ha detto che ogni volta che torna in Sicilia la trova sempre più bella? Noi gli abbiamo risposto: sapessi quanto è bella quando tu non ci sei…”, ha commentato sempre Picone. “La nostra è una constatazione, non una lite. La Sicilia è più bella quando lui non c’è!”, ha aggiunto Ficarra.

