Selvaggia Lucarelli contro Doppia Difesa/ "Se li chiami non rispondono!" La replica di Michelle Hunziker

Selvaggia Lucarelli contro Doppia Difesa, la Onlus fondata da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno in difesa delle donne e dei maltrattamenti subiti: la polemica

Selvaggia Lucarelli (Instagram)

Selvaggia Lucarelli contro Doppia Difesa: nel corso delle ultime settimane si è accesa la polemica tra la giornalista e le due fondatrici della nota Onlus, la conduttrice televisiva Michelle Hunziker e l’avvocato Giulia Bongiorno. Nata nel 2007, la Fondazione Doppia Difesa Onlus si propone di aiutare tutti coloro, donne in particolare, che hanno subito discriminazioni, violenze e abusi ma “non hanno il coraggio, o le capacità, di intraprendere un percorso di denuncia, perché vivono nel più totale isolamento ideologico e sociale, nel silenzio e nell’indifferenza generali che portano, assai spesso, a non essere per nulla consapevoli del proprio status di vittime". Doppia Difesa riceve via e-mail, lettera o telefonata le segnalazioni delle vittime e offre il sostegno e la tutela necessari attraverso un ampio staff di collaboratori: da operatori a psicologi, passando per avvocati e consulenti. Tra le casistiche, si legge sul sito, rientrano anche le vicende di violenza sessuale, atti persecutori, maltrattamenti e molto altro.

SELVAGGIA LUCARELLI CONTRO LA ONLUS "DOPPIA DIFESA"

Lo scorso gennaio 2018 Selvaggia Lucarelli, nota giornalista e opinionista televisiva, ha innescato la polemica tramite le pagine de il Fatto Quotidiano. La blogger ha denunciato gli episodi di coloro che hanno provato ripetutamente a mettersi in contatto telefonico e via e-mail con la Onlus Doppia Difesa. Ecco le sue parole sul noto quotidiano: “Perché se ci sono i soldi per uno spot, ci sono anche quelli per pagare due segretarie. E non è che le due fondatrici, anche qualora raccogliessero pochi fondi, versino in una situazione di indigenza tale da non potersi permettere di mantenere un ufficio efficiente e un’associazione che faccia quello che promette. Perché poi vengono dei dubbi e sono dubbi poco edificanti. Dubbi che ci sia molto fumo e poco arrosto”. Ma non solo: Selvaggia Lucarelli, dopo la pronta replice di Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno, ha sottolineato di aver fatto cronaca e di aver documentato un disservizio, dicendo la verità.

LA REPLICA DI MICHELLE HUNZIKER E GIULIA BONGIORNO

Sono arrivate prontamente le repliche delle due fondatrici della Onlus Doppia Difesa, che hanno voluto smentire le affermazioni di Selvaggia Lucarelli. L’avvocato Giulia Bongiorno, oggi candidata alle prossime elezioni con la Lega, ha condiviso su Twitter direttamente le cifre donate a titolo personale alla Onlus, sottolineando il suo continuo lavoro a difesa delle donne: “Non ci piace appuntarci medaglie sul petto ma di fronte agli attacchi di cui la Fondazione #DoppiaDifesa e' stata bersaglio abbiamo deciso di rendere note le cifre donate a titolo personale in questi anni: Giulia Bongiorno euro 299.150, Michelle Hunziker euro 273.250 (con regolari bonifici riscontrabili). Ciò, naturalmente, oltre al lavoro indefesso, talvolta persino notturno, svolto con passione e sacrificio in favore di #DoppiaDifesa”. Queste, invece, le parole di Michelle Hunziker: "Da dieci anni combattiamo contro la violenza sulle donne attraverso un’attività di sostegno alle vittime (consulenza legale e psicologica, assistenza legale e psicologica, comunicazione). Crediamo così intensamente in questa battaglia da aver anche finanziato personalmente la fondazione Doppia Difesa Onlus, da noi creata nel 2007. L’attacco sulle pagine del “Il Fatto Quotidiano” è gravissimo perché fornisce informazioni false che potrebbero scoraggiare altre vittime di violenza dal rivolgersi alla nostra fondazione".

© Riproduzione Riservata.