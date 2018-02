Sirio, l'astrologa dei vip è morta/ Si è spenta a 85 anni all'ospedale Niguarda di Milano

Sirio, l'astrologa dei vip, è morta: si è spenta a 85 anni all'ospedale Niguarda di Milano dove era ricoverata. Da quasi un anno combatteva contro un tumore al fegato.

22 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Sirio

Sirio, l’astrologa dei vip, è morta a 85 anni. Si è spenta all’ospedale Niguarda di Milano dove era ricoverata per un tumore al fegato contro il quale combatteva da quasi un anno. Nonostante la malattia, come scrive il Corriere della Sera, Sirio non ha mai rinunciato alla cura del proprio corpo continuando a curare nei minimi particolari la propria immagine e praticando ancora il body building anche negli ultimi giorni. Oltre ad avere una passione per l’astrologia che è poi diventata un lavoro, Sirio aveva una cura manicale del proprio corpo. Sirio ha collaborato per tantissimi anni con la rivista Astra. E’ stata, inoltre, una presenza fissa anche in televisione partecipando, in qualità di astrologa a trasmissioni Rai e Mediaset, da Maurizio Costanzo, Paolo Bonolis e fino a Grand Hotel Chiambretti. Con la sua scomparsa, dunque, se ne va una pagina importante dell’astrologia italiana.

CHI ERA SIRIO OVVERO ANGELA GUELI ALLETTI

Il vero nome di Sirio era Angela Gueli Alletti. Figlia di un ufficiale della Guardia di Finanza, era nata il 4 luglio 1932 e ha sempre vissuto a Milano. Sirio si è sposata a soli 17 anni ma il matrimonio durò poco. Sirio prese così nuovamente in mano le redini della sua vita. Gestì per un periodo una boutique ma poi capì che la sua vera passione era l’astrologia. Sirio si è sempre considerata una studiosa degli astri e mai una maga e per questo motivo si è spesso scontrata con altri personaggi come Solange. Le sue previsioni sono sempre state precise e puntuali e sempre molto seguite. Oltre a stilare le previsioni per tutti i segni zodiacali, Sirio, nel corso della sua carriera, è stata anche contattata per il Festival di Sanremo, per i Mondiali di calcio e per qualsiasi evento di portata nazionale. Alla sua professionalità ha sempre accompagnato un look curatissimo e in alcuni casi eccentrici. Per il suo ultimo viaggio, come svela il Corriere della Sera, ha scelto d’indossare una lunga tunica bianca.

