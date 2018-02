Striscia la Notizia vs Isola dei Famosi/ Video, canna-gate: oggi in onda l'audio ascoltato da Alessia Marcuzzi

Striscia la Notizia vs Isola dei Famosi: video canna-gate. Oggi in onda l'audio ascoltato da Alessia Marcuzzi: la testimonianza che conferma la versione di Eva Henger su Francesco Monte

22 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Striscia la Notizia vs Isola dei Famosi

Striscia la Notizia torna all'attacco dell'Isola dei Famosi: il “canna-gate” è tutt'altro che chiuso, anzi sono in arrivo nuove rivelazioni sulla vicenda che vede contrapposti Eva Henger e Francesco Monte. Stasera su Canale 5 andrà in onda la clamorosa testimonianza che gli inviati del tg satirico Max Laudadio e Valerio Staffelli hanno raccolto e fatto ascoltare ad Alessia Marcuzzi nella puntata del 20 febbraio. Dopo la consegna di un altro tapiro d'oro ad Alessia Marcuzzi e l'ascolto del documento audio, la conduttrice del reality show aveva dichiarato: “Mi hanno fatto vedere un filmato, io ho sentito una clip dove c'era la voce di un concorrente dell'Isola che ora è uscito. Mi hanno fatto ascoltare la testimonianza, questa testimonianza avvalora la tesi di Eva Henger. Ma ci sono tesi contrastanti, quella di Striscia che ha portato materiale in favore di Eva e quella di Nadia Rinaldi. Nadia a Pomeriggio Cinque e a Domenica Live ha detto di non aver visto nulla”.

STRISCIA LA NOTIZIA VS ISOLA DEI FAMOSI: MAGNOLIA SI DIFENDE

L'annuncio di Striscia la Notizia sulla puntata di oggi, giovedì 22 febbraio 2018, arriva dopo il comunicato ufficiale diffuso questa mattina da Magnolia, la società di produzione dell'Isola dei Famosi. Dopo aver “esaminato il materiale video” e “aver sentito il personale presente in Honduras”, si è arrivati alla conclusione che “non è emersa alcuna evidenza che siano state consumate droghe e a maggior ragione che il personale avesse conoscenza di una simile circostanza che per inciso è indipendente dal programma e ininfluente sul meccanismo del gioco”. Magnolia nella nota ha precisato che “si riserva ogni ulteriore accertamento e tutelerà le proprie ragioni in caso di dichiarazioni che risultino lesive di Magnolia o che determinino discredito sull’operato del personale della produzione e sul programma”. Il materiale di cui Striscia la Notizia è in possesso potrebbe però infiammare ulteriormente il dibattito.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA CONSEGNA DELL'AUDIO AD ALESSIA MARCUZZI

© Riproduzione Riservata.