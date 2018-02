TAKEN - LA VENDETTA/ Su Canale 5 il film con Liam Neeson (oggi, 22 febbraio 2018)

Taken - La vendetta, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 22 febbraio 2018. Nel cast: Liam Neeson, Maggie Grace e Famke Janssen, alla regia Olivier Megaton. Il dettaglio.

Azione e una buona trama sono gli ingredienti della pellicola proposta per questa sera, giovedì 22 febbraio 2018, alle ore 21.10: Taken - La vendetta, sequel di 'Io vi troverò', capitolo intermedio di una trilogia conclusasi (almeno per ora) con 'Taken 3 - L'ora della verità'. 'Taken - La vendetta' è un film del 2012 che è stato prodotto da Luc Besson (suo è anche il soggetto) e diretto dal regista francese Olivier Megaton, direttore di pellicole come 'Transporter 3' e 'Colombiana', esordiente di lusso qualche anno fa con un buon fantasy-movie, premiato nei circuiti transalpini, 'Exit'. Nel cast diretto da Megaton, spicca il protagonista, Liam Neeson, molte volte candidato per importanti awards ma mai premiato come forse in alcune occasioni avrebbe meritato. In questo blockbuster d'azione a Neeson è affiancato dalla bella ma soprattutto brava, Maggie Grace, apprezzata in film come 'Fog - La Nebbia Assassina', il divertente 'Il Club Di Jane Austen' e tutta la saga Taken, ma Maggie è anche attrice da serie televisive, come 'Californication' per la quale ha prestato la sua recitazione in dieci episodi. Nel ruolo dell'ex moglie di Neeson l'attrice e modella olandese Famke Janssen, già X-Men in diversi episodi della saga, presente anche in tutti i Taken, anche regista, come nel film da lei diretto nel 2011 'Bringing Up Bobby'. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

TAKEN - LA VENDETTA, LA TRAMA DEL FILM

Bryan Mills (Liam Neeson) vive apparentemente tranquillo a Los Angeles ma è ignaro del fatto che alcuni malviventi albanesi vogliono la sua morte, reo di avere ucciso esponenti ed amici delle loro bande. Soprattutto il padre di uno di questi malviventi albanesi vuole assolutamente la sua vendetta, un boss potente, corrotto e corruttore, senza scrupoli e pronto a porre di fronte a Mills un gruppo di killer disposti a tutto per pochi soldi. Proprio alcuni mafiosi albanesi scoprono, torturando un francese che conosce Mills, che il volto di colui che ha ucciso alcuni membri delle loro gang è proprio Bryan e l'ulteriore corruzione di un politico turco li informa del fatto che l'occasione della vendetta si presenterà presto, Mills infatti, deve recarsi ad Istanbul al seguito di uno sceicco di cui sarà guardia del corpo durante il soggiorno turco. Bryan porta con se anche l'ex moglie Lenore e la figlia Kim (Maggie Grace), nonostante tra loro i rapporti siano un po' usurati perché Kim sente il padre come oppressivo e poco fiducioso della sua maturità di ragazza oramai adulta. La vendetta del boss mafioso sta per compiersi, Kim lascia soli il padre e la madre sperando in un ritorno di fiamma, ma in quel momento irrompe un commando che rapisce la coppia e la porta al cospetto del boss. Mills ha solo il tempo di avvertire la figlia di fuggire o di rifugiarsi nella sua stanza dopodiché inizia la prigionia della coppia. Il boss è spietato, vuole la morte dei due per tortura, vuole vedere soffrire Bryan iniziando proprio dalla ex moglie, Lenore infatti, viene appesa a testa in giù e ferita alla gola, il boss la vuole vedere dissanguare come un animale al macello. In questa situazione Mills riuscirà a salvare non solo se stesso ma anche la famiglia in questa lotta privata tra lui e il boss della mafia? La vendetta del boss mafioso diventerà la sua?

