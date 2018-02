THE ORVILLE/ Anticipazioni del 22 febbraio 2018: LaMarr condannato a morte!

The Orville, anticipazioni del 22 febbraio 2018, in prima Tv su Fox. A causa di un video criticato, LaMarr finisce al centro di un verdetto mortale su un pianeta alieno.

The Orville, in prima Tv assoluta su Fox

THE ORVILLE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella prima serata di oggi, giovedì 22 febbraio 2018, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di The Orville, in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo "La maggioranza vince". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Malloy (Scott Grimes), Alara (Halston Sage) e LaMarr (J. Lee) si trovano in mensa e scoprono che Bortus (Peter Macon) può mangiare qualsiasi cosa, persino il vetro. Vengono interrotti dalla richiesta di aiuto di una navicella, che si trova sotto l'attacco dei Krill. Ed (Seth MacFarlane) richiede semplicemente che gli alieni cessino il fuoco, ma ottiene solo che prendano la Orville di mira. In seguito, i superiori decidono di inviare Ed in una missione pericolosa sotto copertura, perché si introduca all'interno della comunità Krill e liberi i superstiti. Kelly (Adrianne Palicki) tuttavia è preoccupata che non possa sopravvivere, ma il Capitano accetta la sfida e parte con Malloy, dopo aver ottenuto dei dispositivi olografici da Isaac, che potranno farli apparire come dei Krill. Una volta a bordo della nave Krill, Ed e Malloy cercano di mimetizzarsi fra gli alieni e partecipano ad una cerimonia in onore di Avis, la loro divinità. Scoprono tuttavia con orrore che hanno decapitato uno dei ribelli ed a stento non riescono a distogliere lo sguardo. In seguito, il Capitano decide di entrare nella sala delle cerimonie di nascosto per fotografare le pagine del libro sacro, ma in quel momento Sazeron (James Horan) chiede al Capitano Haros (Dylan Kenin) di mettere qualcuno di guardia alla Cappella. Ed e Malloy sono costretti a nascondersi in tutta velocità al di sotto dell'altare prima che il Krill li scopra, soprattutto perché i loro dispositivi si sono stranamente rotti e mostrano le loro vere sembianze umane. Una volta al sicuro, riescono a ripristinare gli olografi e realizzano che l'interferenza radioattiva è dovuta ad una sorgente presente sulla navicella, in cui è nascosta una bomba di grandi dimensioni.

Grazie ad una Krill, scoprono che gli alieni intendono attaccare un pianeta minore dedicato all'agricoltura per fare il primo test. Ed e Malloy cercano quindi di impedire l'attacco, ma vengono fermati da un bambino Krill che pone loro diverse domande sugli esseri umani. Il Capitano realizza però alcuni elementi importanti per il loro piano proprio mentre spiega l'effetto del sole sugli esseri umani. Ricorda infatti che i Krill devono proteggersi dai raggi del sole per impedire di morire, elemento che può essere sfruttato a loro svantaggio. Ed e Malloy tuttavia devono considerare anche la presenza di un'intera classe di bambini Krill a bordo della navicella.

Mentre Ed impedisce alla classe di uscire nei corridoi, Malloy viene sorpreso dal sommo sacerdote in possesso del dispositivo olografico e viene smascherato. Ed riesce invece ad impedire che l'insegnante, Teleya (Michaela McManus), scopra la verità sul suo conto e faccia evacuare la classe, mentre cerca di raggiungere la plancia per recuperare Malloy. Pochi minuti prima del lancio, il Capitano riesce a fermare l'attacco ed a distruggere i Krill presenti. Teleya rivela tuttavia in seguito che la sua razza si vendicherà presto e che ogni persona dell'equipaggio verrà uccisa.

ANTICIPAZIONI DEL 22 FEBBRAIO 2018, EPISODIO 7 "LA MAGGIORANZA VINCE"

Kelly guida una squadra su Sargas 4, un pianeta molto simile alla Terra in cui la popolazione segue le tradizioni umane del XXI° secolo. Sul posto sono scomparsi due antropologi e l'equipaggio ha deciso di aiutare le indagini, ma LaMarr viene arrestato in tempo record a causa di un video diventato virale in negativo. Deve quindi convincere il pubblico a perdonarlo oppure accettare le torture. Intanto, Alara e Claire riescono ad individuare uno dei due dispersi, ma scoprono che è stato lobotomizzato e non è possibile invertire il trattamento. Quando LaMarr si trova di fronte ad un solo voto che può determinare la sua colpevolezza, Ed spinge Lysella, uno dei cittadini, a rivelare in che modo è possibile evitare il peggio. Una volta libero, John e gli altri sono pronti per partire, ma Lysella ed il resto della comunità iniziano a valutare la possibilità che esista una differenza fra opinione e conoscenza.

© Riproduzione Riservata.