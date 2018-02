THE SWEENEY/ Su Rai 4 il film con Ray Winstone e Hayley Atwell (oggi, 22 febbraio 2018)

The Sweeney, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 22 febbraio 2018. Nel cast: Ray Winstone, Hayley Atwell, Damian Lewis e Paul Anderson, alla regia Nick Love. Il dettaglio della trama.

22 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai 4

NEL CAST RAY WINSTONE

Il film The Sweeney va in onda su Rai 4 oggi, giovedì 22 febbraio 2018, alle ore 22.35. Una pellicola d'azione e drammatica che è stata affidata alla regia di Nick Love e vede i protagonisti interpretati da Ray Winstone, Hayley Atwell, Damian Lewis, Ben Drew e Paul Anderson. L'intera trama ripercorre in maniera estremamente fedele la storia della serie tv inglese che narra le gesta del'ispettore Regan, approdata nel nostro Paese negli anni 80. Nick Love, che ha anche redatto la sceneggiatura del film, ha curato la regia di The Football Factory e The Firm. In Gran Bretagna, grazie alla grande notorietà della serie televisiva da cui prende le mosse, The Sweeney è riuscito a riscuotere un discreto successo. Il film è uscito nei cinema britannici nel settembre del 2012. Ray Winstone, che veste i panni dell'ispettore Regan, è un interprete inglese celebre per le sue apparizioni in Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, Tutti pazzi per l'oro, Biancaneve e il cacciatore e Hugo Cabret. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE SWEENEY, LA TRAMA DEL FILM

Il detective Regan guida una squadra d'assalto (denominata al Squadra Voltante) che assicura il tempestivo intervento in situazioni di pericolo imminente. Il team agisce al di fuori delle regole generando il dissenso degli affari interni che decidono così di monitare con attenzione le prossime mosse della squadra. La loro prossima missione ha come obiettivo quello di impedire una rapina in banca ma nel frattempo Regan viene allontanato dal servizio perché sospettato di intrattenere rapporti troppo amichevoli con alcuni personaggi di spicco della criminalità organizzata londinese. Il detective, assieme al suo fedele alleato Carter, decide di tornare in azione per vie ufficiose pur di incastrare una sua vecchia conoscenze ed assicurarla alla giustizia.

