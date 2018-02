TRUE JUSTICE - GUERRIGLIA URBANA/ Su Cielo il film con Steven Seagal (oggi, 22 febbraio 2018)

True justice - Guerriglia urbana, il film in onda su Cielo oggi, giovedì 22 febbraio 2018. Nel cast: Steven Seagal e Warren Christie, alla regia Keoni Waxman. Il dettaglio della trama.

22 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Cielo

STEVEN SEAGAL NEL CAST

Il film True justice - Guerriglia urbana va in onda su Cielo oggi, giovedì 22 febbraio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola d'azione per la televisione che è stata scritta, diretta e prodotta nel 2011 da Keoni Waxman (Absolution - Le regole della vendetta, End of a gun, Force fo execution) e interpretata da Steven Seagal (Trappola in alto mare, Nico, Duro da uccidere), Meghan Ory (Dead rising - Watchtower, Intelligence, la serie tv C'era una volta) e Warren Christie (Eyewitness, Apollo 18, Un ospite a sorpresa). Questo è uno dei numerosi b-movie realizzati da Seagal nell'ultima parte della sua carriera. Waxman ha scritto, diretto o prodotto buona parte di tutte queste pellicole, creando una sinergia strettissima con l'attore. True justice è una serie di 13 film per la televisione realizzati da Steven Seagal e Keoni Waxman fra il 2010 e il 2011. I primi film della serie sono girati sotto forma di docufilm sull'operato della polizia, approccio che viene in seguito abbandonato per realizzare degli action più classici. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TRUE JUSTICE - GUERRIGLIA URBANA, LA TRAMA DEL FILM

L'intera città di Seattle viene coinvolta in una terribile ondata di crimini, perpetrati da una banda organizzata in modo militare ed efficientissima. Elijah Kane (Steven Seagal) e la sua squadra speciale sono in prima fila nel cercare di contrastare questa ondata di crimini. Due membri della squadra speciale vengono barbaramente uccisi mentre tentano di impedire un crimine commesso dalla banda. Per Elijah si tratta ora di una questine personale, anche perchè da alcuni indizi appena emersi pare che dietro alla misteriosa banda ci sia proprio un vecchio nemico di Kane, tornato per vendicarsi della sconfitta subita in passato. A complicare ulteriormente le cose, nel frattempo, in città comincia a colpire anche uno stupratore seriale.

© Riproduzione Riservata.