Tomaso Trussardi/ Il marito di Michelle Hunziker è l'uomo più invidiato degli italiani?

Tomaso Trussardi, il nuovo marito di Michelle Hunziker è tra i personaggi più invidiati dal pubblico italiano soprattutto dopo la splendida prova della svizzera al Festival di Sanremo 2018.

Tomaso Trussardi, marito di Michelle Hunziker

Tomaso Trussardi ha il merito di aver dato a Michelle Hunziker una seconda vita. Il nuovo marito della presentatrice svizzera è stato fra i più invidiati dal pubblico italiano in occasione della recente edizione del Festival di Sanremo: agli occhi dei fan non è sfuggito il bacio che la conduttrice ha voluto riservare al suo grande amore proprio in diretta. La travolgente passione della coppia non è passata di certo inosservata anche agli occhi di chi si è lanciato in battute e sketch sulla totale devozione della Hunziker per il compagno. Ormai riconosciuto come Principe Azzurro della svizzera e imprenditore italiano di un brand di larga fama, Trussardi divide i propri impegni fra la famiglia che ha creato con Michelle ed il lavoro per la casa di moda ereditata dal padre Nicola. Nonostante la responsabilità lo tenga spesso lontano da casa, ha regalato una giornata romantica alla moglie all'insegna di un quantitativo di rose da far invidia anche ai negozi a tema. Questa sera, giovedì 22 febbraio 2018 vedremo Michelle Hunziker ospite de L'Intervista di Maurizio Costanzo, un'occasione che di certo le permetterà di parlare della sua nuova vita al fianco di Trussardi. L'amore dell'imprenditore è il regalo che la presentatrice ha ricevuto non solo in occasione del suo 41esimo compleanno, festeggiato lo scorso gennaio, ma anche il premio per una vita di sofferenze e difficoltà.

LA VITA E LA CARRIERA

Nato nel 1983, Tomaso Trussardi ha visto i natali a Bergamo ed ha due sorelle, Beatrice e Gaia, con cui gestisce il brand di famiglia. E' stata tra l'altro la primogenita di casa, Beatrice, a scegliere il nome dell'imprenditore, rigorosamente con una M sola. Dopo aver studiato Economia all'Università di Milano, Trussardi ha inoltre lavorato per la rivista di Libero, Motori, ed in seguito per una società immobiliare, prima di prendere le redini del brand Trussardi in qualità di Amministratore Delegato. Considetato l'uomo ideale da molte donne, nella sua vita si è unito in fidanzamento diverse volte con donne rigorosamente presentate nelle occasioni mondane, come Alessia Ventura e Lucia Fabiani. Due relazioni che Tomaso ha vissuto prima del suo incontro fatale con Michelle Hunziker, avvenuto nel 2011. Un vero e proprio colpo di fulmine che li ha spinti a rispondere alle malelingue con una passione sfrenata ed un matrimonio celebrato tre anni più tardi. La coppia ha infatti fatto discutere per le loro nozze presso il Palazzo della Regione di Bergamo e ancora di più con la nascita successiva delle loro due figlie, Sole e Celeste.

