UN GIORNO PER CASO/ Su Canale Nove il film con George Clooney (oggi, 22 febbraio 2018)

Un giorno per caso, il film in onda su Canale Nove oggi, giovedì 22 febbraio 2018. Nel cast: George Clooney e Michelle Pfeiffer, alla regia Michael Hoffman. La trama del film nel dettaglio.

22 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su canale 9

NEL CAST ANCHE GEORGE CLOONEY

Il film Un giorno per caso va in onda su Canale Nove oggi, giovedì 22 febbraio 2018, alle ore 21.25. Una pellicola romantica del 1996 che è stata diretta da Michael Hoffman (The best of me - Il meglio di me, Gambit - Una truffa a regola d'arte, Sogno di una notte di mezza estate) e interpretata da George Clooney (Ocean's eleven - Fate il vostro gioco, Tra le nuvole, Paradiso amaro), Michelle Pfeiffer (Batman - Il ritorno, Scarface, Pensieri pericolosi), anche fra i produttori della pellicola, e Mae Whitman (L'asso nella manica, Indipendence day, Noi siamo infinito). Il titolo del film è tratto dalla canzone One fine day, cantata dai The Chiffons nel 1963. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

UN GIORNO PER CASO, LA TRAMA DEL FILM

Melanie Parker (Michelle Pfeiffer), architetto, è una madre single. Anche Jack Taylor (George Clooney), giornalista, sta crescendo suo figlio da solo. I due frequentano la stessa scuola ed entrambi si trovano a portare i bambini in ritardo proprio il giorno della gita scolastica. Lo scuolabus ormai è partito, così i due devono fare di necessità virtù, curando l'uno i figli dell'altro per non perdere gli impegni di lavoro. Nel parapiglia del momento, Melanie e Jack si scambiano anche i cellulari per errore, finendo per rispondere ognuno alle chiamate dell'altro. Melanie deve infatti preparare la riunione per un importante progetto edile, mentre poco dopo Jack deve incontrare una delle sue fonti per un articolo di inchiesta. Melanie, disperata perchè la figlia ha distrutto il modellino in scala del suo progetto, è costretta a chiedere aiuto a Jack. Questi si incarica di curare entrambi i ragazzini a patto che la donna li ritiri a riunione finita, perchè lui deve partecipare a una conferenza stampa. Mentre i due bambini sono affidati a Melanie, però, la figlia di jack scompare. La donna si rivolge alla polizia per denunciare la scomparsa e corre alla conferenza stampa per dare la notizia a Jack.

© Riproduzione Riservata.