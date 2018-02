UN POSTO AL SOLE / Vittorio affronta Anita: la verità su Luca viene svelata? (Anticipazioni 22 febbraio)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 22 febbraio: Vittorio affronta Anita chiededole la verità sulla sua amicizia con Luca Grimladi. Peppino è ancora grave.

22 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Continuano i colpi di scena nelle attuali puntate di Un posto al sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 20:40 su Rai 3. Sono tanti gli argomenti avvincenti di questi ultimi giorni a partire dalle gravi condizioni di salute di Peppino. Dopo quanto accaduto con Gaetano, l'uomo sarà costretto a lottare tra la vita e la morte, causando l'innevitabile preoccpuazione di Luisa, Franco e tutte le persone a lui care. Tra di esse ci sarà anche Otello, che non prenderà molto bene la notizia del malore di Peppino. Boschi avrà comunque anche altro a cui pensare: il bacio scambiato con Angela e il successivo chiarimento avuto con lei, hanno confermato come per loro sia possibile ancora avere un futuro insieme alla figlia Bianca. Per questo, sarà indispensabile evitare gli errori commessi in passato, ricostruendo al meglio un rapporto già compromesso. E i buoni presupposti ci saranno tutti per tornare ad essere felici...

Un posto al sole: Vittorio affronta Anita

Nell'episodio di Un posto al sole di ieri, Vittorio ha seguito Anita scoprendo il suo incontro con Luca Grimaldi. Il fatto ha mandato su tutte le furie il giovane Del Bue che ha deciso di affrontare a viso aperto la ragazza per la quale prova un concreto interessamento. Sarà così che la coppia si troverà faccia a faccia per quello che potrebbe essere un decisivo colloquio chiarificatore: la verità sul legame tra Anita e Luca verrà finalmente a galla? E con essa anche la falsa testimonianza al processo? La situazione ha sicuramente ancora molto da svelare per una trama che appassiona i telespettatori, convinti che comunque sia Vittoria e Anita potranno avere un'opportunità dal punto di vista sentimentale. Tra i tanti problemi, ci sarà oggi spazio anche per Filippo, sempre più coinvolto dal suo interesse per la Borsa. Il fatto però comincerà a destare la preoccupazione di Serena, convinta che la situazione potrebbe presto sfuggire di mano al marito.

