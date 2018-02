UNA VITA / Cayetana scompare da Acacias 38: compie una nuova pazzia? (Anticipazioni 22 febbraio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 22 febbraio: Teresa si trova ancora al capezzale di Mauro e Cayetana esce di casa, facendo perdeere le tracce di sè. Si metterà in pericolo?

22 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

Dopo le tensioni dei giorni scorsi con le trame di Una Vita ampiamente dedicate al rapimento degli abitanti di Acacias 38, la puntata di Una Vita di oggi concederà nuovamente spazio a Cayetana e alla sua salute. La dark lady non ha ripreso il controllo, continuando ad evidenziare gravi problemi di mentali. Ma, dopo il ferimento di Mauro, qualcosa in lei è cambiato. L'assenza di Teresa le è pesata molto, in quanto le è venuto a mancare il suo unico punto di riferimento. Sappiamo infatti che la maestra continuerà a restare al capezzale dell'amato, decisa a farsi perdonare per gli errori commessi in passato nella speranza di poter recuperare il terreno perduta. Con la sola Fabiana a badare a lei, improvvisamente Cayetana sparirà dal suo appartamento. Uscirà di casa senza dare alcuna spiegazione, motivo per cui la madre sarà molto preoccupata e si metterà immediatamente alla sua ricerca. Ma dove si è diretta la dark lady? Dovremo aspettarci da lei una nuova pazzia?

Una Vita: Felipe lascia Huertas

Insieme alla sparizione di Cayetana e alle gravi condizioni nelle quali Mauro continuerà a versare, nell'episodio di Una VIta di oggi si tornerà a parlare del triangolo formato da Felipe, Celia e Huertas. L'avvocato sarà colpito duramente dalle parole della moglie che gli ha rivelato di non avere pensato a lui durante le ore del rapimento. Tali affermazioni confermeranno come i sentimenti della donna stiano cambiando, motivo per cui Felipe dovrà subito correre ai ripari. Per questo informerà Huertas che la loro relazione clandestina dovrà giungere al termine, almeno per il momento. Saranno parole che la domestica non gradirà, motivo per cui cercherà di convincere l'amante a cambiare idea ma sarà tutto inutile. D'altra parte, anche Celia apparirà più combattiva, chiedendo a Trini di intervenire per trovare una soluzione al problema Huertas: la proposta che le farà sarà di licenziare la sua domestica, ma sarà dello stesso avviso anche Ramon che in passato aveva rifiutato un simile provvedimento?

