Uomini e Donne/ Anticipazioni, Gemma Galgani dimentica Giorgio? Spunta un nuovo pretendente! (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani pronta a dimenticare per sempre Giorgio Manetti? Dopo l'ennesimo rifiuto, la dama si interessa ad Armando

22 febbraio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne ha visto Gemma Galgani ancora una volta in lacrime a causa di Giorgio Manetti. L'ennesimo rifiuto del cavaliere del trono over, che ha ribadito che tra loro non potrà mai esserci un ritorno di fiamma, è stato l'ennesimo colpo duro per Gemma, che potrebbe a questo punto davvero decidere di voltare pagine e stavolta definitivamente. Anche perchè nelle ultime puntate nello studio di Uomini e Donne si è presentato un nuovo cavaliere che potrebbe proprio fare al caso della Galgani. Lui si chiama Armando, è un galante uomo di 65 anni che si è presentato al pubblico con un video, girato dalla figlia, nel quale ha mostrato la sua bella casa, e la lussuosa auto, dimostrando quindi alle donne in studio di non essere solo affascinante. Stuzzicata da Tina Cipollari, Gemma ha deciso di fare un ballo con Armando e pare che tra i due sia scattata una piccola scintilla.

UNA BRUTTA NOTIZIA PER I FAN DEL TRONO OVER

E chissà che nelle prossime puntate i due non inizino a frequentarsi e a scoprire una forte affinità. Dettaglio che al momento non possiamo ancora anticipare al pubblico, visto che dal sito ufficiale di Uomini e Donne sono scomparse le anticipazioni delle registrazioni. La redazione del noto dating show di Canale 5 pare infatti abbia deciso di non dare più i resoconti delle registrazioni, nè del trono Classico né tantomeno del trono Over. Questo per rendere ogni puntata una vera e propria prima tv e sorprendere il pubblico al 100%. Una novità che se da una parte fa piacere ai telespettatori, dall'altra ha creato malcontento in chi attendeva con ansia di conoscere tutte le anticipazioni.

