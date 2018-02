Uomini e Donne/ Nicola Panico e Sara si sono sentiti? Le rivelazioni dell'ex della tronista (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Nicola Panico torna a parlare di Sara Affi Fella e dice la sua sui suoi corteggiatori. Intanto Luigi è pronto a tornare...

22 febbraio 2018 Anna Montesano

Sara Affi Fella, Uomini e donne

Sta destando particolari polemiche e tante discussioni sul web oltre che nello studio di Uomini e Donne, il trono di Sara Affi Fella e di Nilufar Addati. Tutto continua a girare intorno a Lorenzo Riccardi e ai suoi repentini cambi di rotta, che stanno suscitando grande confusione anche tra le stesse troniste. Il corteggiatore si è dichiarato per Nilufar, poi è uscito in esterna con Sara e l'ha baciata e ora tutto rimane sospeso intorno a una domanda: per quale delle due deciderà davvero di dichiarasi? E mentre c'è chi nota che ormai sia lui il vero tronista di Uomini e Donne, sul web c'è chi lo accusa di essere molto falso. È Nicola Panico, l'ex fidanzato di Sara Affi Fella, a rompere il silenzio e dire la sua sui corteggiatori della ragazza. Come svela NewsUeD, un'utente ha avuto modo di scambiare qualche messaggio privato su Instagram con Nicola, che ha dichiarato di aver contattato Sara ma senza ricevere alcuna risposta da lei.

LUIGI PRONTO A TORNARE PER SARA: È LUI LA SCELTA?

In merito ai corteggiatori, Nicola trova che Lorenzo sia il peggiore tra tutti, mentre non si esprime su Nicolò Fabbri mentre trova che Luigi sia un bravo ragazzo. Ma è proprio a Luigi che Sara sembra essersi notevolmente riavvicinata nel corso degli ultimi giorni. Una segnalazione svela infatti che la tronista ha deciso di andare a riprendere il corteggiatore, che nell'ultima registrazione è andato via dopo aver scoperto del bacio di Sara con Riccardo. In una segnalazione pubblicata da IsaeChia, una vicina di Luigi svela: "Volevo informarvi che pochissimi istanti fa c’è stata Sara qui da lui. L’esterna si è appena conclusa. Quando lei è arrivata, la redazione è andata a parlare con la madre di Luigi, perché lui non era in casa. Nel video che vi ho mandato potete vedere i tre momenti: prima c’è Sara che lo aspetta fuori casa, poi Luigi arriva e poi loro due che si abbracciano e parlano!" Un gesto che potrebbe cambiare molte cose.

© Riproduzione Riservata.