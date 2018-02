Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over: Anna bacia Valter, Gemma ancora in lacrime (22 febbraio)

22 febbraio 2018 Anna Montesano

Si torna in studio con dame e cavalieri del Trono Over. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne ripartiremo da Gemma e dalle ultime battute con Giorgio e Tina, con tanto di nuove lacrime. Anna invece ritrova Valter: i due si sono visti per andare a pranzo insieme a Riccione e festeggiare il compleanno, tra i due c'è stato anche un bacio. In seguito Anna ride raccontando la modalità del bacio tra di loro che non è stato passionale ma sentito. Per Gianni tra Anna e Valter non c’è niente ed è convinto che ad Anna lui non interessi. Intanto Tina si porta dietro le quinte per sapere come sta Gemma, la trova ancora in lacrime mentre parla con Marco e la invita a rientrare. Tina, i seguito, punta Armando che ha ballato con Gemma e Maria rivela che questa settimana si sono sentiti, l'opinionista si chiede se ci sia interesse tra loro. Continua lo show di Tina nei confronti di Gemma: esce infatti dallo studio e rientra con un rotolo di carta che dà per asciugare i pianti di Gemma per poi chiede ad Armando se abbia intenzione di rivederla, lui non dice di no e Tina gli chiede se sia disposta a consolarla, Armando vuole vedere come va.

ANCORA PROBLEMI PER IDA E RICCARDO

Tocca ad Ida ora essere la protagonista. Viene raggiunta da Riccardo; tra loro le cose non stanno andando bene, Riccardo dice che la situazione è peggiorata e Ida sostiene che stia cercando di allontanarla ma non sa come confessarko. Riccardo vorrebbe delle dimostrazioni più tangibili e Ida pensa che stia scappando ricordando delle foto intime che lo ritraevano insieme ad una donna. Gianni si chiede chi sia quella donna e viene fuori che si tratta di Donatella, ma la diretta interessata nega. Ida intende dare un’altra possibilità a Riccardo, ma per Tina lui non è interessato a Ida perché cerca altro. Riccardo spiega che si stanno frequentando meno e Donatella ci tiene a precisare che si sta vedendo con Tomas. Tomas sostiene che Riccardo difficilmente potrà stare con Donatella e lo trova falso per ciò che ha raccontato a lei. Intanto esce fuori un'altra situazione a sfavore di Riccardo, Ida, avendo saputo che lo stesso Riccardo ha mandato delle sue foto a Donatella chiedendole un parere estetico, torna al posto definendolo bugiardo.

