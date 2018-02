"La forma dell'acqua" di Guillermo del Toro è un plagio?/ Oscar 2018, la denuncia di Paul Zindel

"La forma dell'acqua" di Guillermo Del Toro è un plagio? Verso gli Oscar 2018: David Zindel ha denunciato il regista per aver copiato il lavoro del padre "Let me hear your whisper"

Guillermo del Toro, regista de La forma dell'acqua (LaPresse)

“La forma dell’acqua” è un plagio? Guillermo del Toro nella bufera a poco più di una settimana dall’attesissima notte degli Oscar 2018, in programma domenica 4 marzo 2018 al Dolby Theatre di Los Angeles. “La forma dell’acqua”, meglio conosciuto negli Stati Uniti d’America come “The Shape of Water”, è tra i migliori film dell’anno e ha consentito al regista messicano di aggiudicarsi il Leone d’oro al miglior film alla 74. Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e anche il premio come Miglior regista ai Golden Globe 2018. Un grandissimo successo, anche e soprattutto in sala, che gli ha consentito di ottenere la candidature a ben tredici premi agli Oscar 2018. Ma a pochi giorni dalla notte di gala più importante del cinema mondiale, il regista di “Crimson Peak” e “Il labirinto del fauno” deve fare i conti con la denuncia di plagio avanzata dallo scrittore e drammaturgo David Zindel, che afferma che “La forma dell’acqua” non sia un lavoro originale”.

"LA FORMA DELL'ACQUA" E' UN PLAGIO?

Da qualche mese David Zindel, noto scrittore e drammaturgo americano, ha accusato Guillermo Del Toro di aver copiato una storia scritta dal padre Paul Zindel nel 1969: parliamo di “Let me hear your whisper”. Lo scrittore ha chiesto che vengano bloccate le proiezioni future e che gli venga riconosciuta una parte dei ricavi. Secondo l’azione legale intrapresa due giorni fa, il 21 febbraio 2018, per violazione del diritto d’autore, il regista Guillermo Del Toro, il produttore Daniel Kraus e lo studio Searchlight avrebbero copiato “senza vergogna” la storia, gli elementi e i personaggi dell’opera di Paul Zindel. Sono circa sessanta, secondo David Zindel, le somiglianze tra i due film. Più che su Del Toro, che ha lavorato gratis per poter girare questo film, l’accusa cade principalmente sullo scrittore e produttore associato del film Daniel Kraus. Secondo Zindel, Kraus potrebbe aver visto negli anni Novanta uno dei film tratti dalla storia di David Zindel e averne preso l’ispirazione per “La forma dell’acqua”. La caa di produzione del film ha replicato nelle ultime ore, sottolineando di come si tratti di “accuse senza fondamento”, mirate per compromettere la vittoria del film agli Oscar.

© Riproduzione Riservata.