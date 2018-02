ALBA PARIETTI/ Il pesante scherzo del figlio Francesco in combutta con le Iene (Ieri e oggi)

Alba Parietti protagonista di Ieri e oggi. Da conduttrice dalle gambe più belle della televisione italiana ad apprezzata opinionista nei salotti televisivi. Anticipazioni.

23 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Alba Parietti, Ieri e oggi

Alba Parietti, una delle donne più apprezzate dagli anni Novanta e ancora oggi protagonista della televisione italiana si racconterà a Ieri e oggi, programma di Carlo Conti in onda in seconda serata su Rai 3 in cui attraverso filmati si ripercorrerà la carriera e la vita privata di personaggi famosi. Un lungo percorso professionale che l’ha vista prima essere conduttrice di talento ma soprattutto apprezzata per la sua sensualità tanto da essere definita la conduttrice con le gambe più belle della televisione italiana nella trasmissione sportiva di successo Galagol oppure nel programma Macao di Gianni Boncompagni, e successivamente scrollatasi di dosso questa immagine è diventata una delle più apprezzate opinioniste dei migliori salotti televisivi sia della Rai che di Mediaset. Un modo quindi per Alba Parietti di rivivere alcuni dei momenti più emozionanti della sua carriera, cosa che ha avuto modo di fare anche ieri sera quando è stata protagonista nell’ultima puntata di 90 Special, condotto da Savino su Italia 1. Qui l’occasione per Alba Parietti di rivivere i magnifici anni Novanta che come detto l’hanno vista protagonista attraverso canzoni, mode, telefilm, programmi televisivi, oggetti e film dell’epoca.

ALBA PARIETTI E LO SCHERZO DEL SUO FRANCESCO

Dunque Alba Parietti sempre più protagonista della televisione italiana ma anche una mamma apprensiva e opprimente capace di telefonare a suo figlio oramai adulto molte volte al giorno. Motivo che ha spinto proprio Francesco, figlio nato dalla relazione con Franco Oppini, di organizzarle uno scherzo alquanto pesante. E così è stata protagonista nell’ultima puntata de Le iene con uno scherzo creato ad hoc per lei grazie anche alla complicità di Federica Panicucci. Invitata quindi ad una puntata di Mattino Cinque in cui si parlava del rapporto tra genitori e figli, Alba Parietti si è messa in auto con Francesco, quest’ultimo però all’improvviso ha finto di innervosirsi per problemi di lavoro. Dopo essersi fermati in una stazione di servizio, Francesco sembra sparire nel nulla. Alba preoccupata si reca nell’Autogrill e trova Francesco visibilmente alterato che sta insultando un mendicante e ha appena aggredito un uomo che stava facendo della beneficenza. Insomma uno scherzo ben fatto per la povera Alba Parietti che d’un tratto si è trovata di fronte anche due volanti della polizia.

