ALBERTO SORDI/ Carlo Verdone: “Io il suo erede? Lui è stato unico e irripetibile”

Carlo Verdone racconta al quotidiano Il Messaggero il suo rapporto con Alberto Sordi. Ma guai a chiamarlo erede, perché il maestro per lui era ed è inarrivabile.

23 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Carlo Verdone e il rapporto con Alberto Sordi: un'amicizia indimenticabile per il regista romano, che ancora oggi ricorda con grande emozione il suo insostituibile maestro e suo vero punto di riferimento. Ma guai a definirlo il suo erede, perché secondo Verdone è impossibile avvicinarsi a Sordi sotto ogni punto di vista. A chiarirlo è lui stesso in una recente intervista rilasciata a Il Messaggero, nella quale spiega: "Mi definiscono da sempre l'erede di Albertone ma non lo trovo giusto: lui è stato una maschera unica e irripetibile". Impossibile dunque non continuare ad amare l'attore con il quale ha avuto la fortuna di recitare nel film 'In viaggio con papà' nel 1982 e che ancora oggi rappresenta un esempio di bravura e abilità impareggiabile: "Concentrava nella sua faccia strafottenza, superficialità, furbizia, tenerezza infantile, cinismo, moralismo. Nessuno ha avuto la sua stessa capacità espressiva".

Carlo Verdone e gli indimenticabili ricordi di Alberto Sordi

Sono tanti i ricordi di Carlo Verdone relativi al suo passato con Alberto Sordi. Il primo di essi riguarda la proiezione del suo secondo film 'Bianco Rosso e Verdone' che non convinceva il produttore Sergio Leone ma anche invece trovò l'inaspettato entusiasmo dello stesso Sordi. Specifica infatti il regista: "Alberto si alzò in piedi di scatto e con le lacrime agli occhi mi abbracciò dicendo: Ammazza Carlo, sei proprio bravo, sei proprio figlio mio..." Ma è un altro il fatto che più di ogni altro è rimasto vivo nella memoria di Verdone e che non ha nulla a che vedere con la sua carriera nel mondo del cinema. Precisa infatti come Albertone abbia realizzato, senza nessuna esitazione, il desiderio della madre, rimasta vittima di una malattia neurologica: "Lui venne a trovarla, passò un'intera serata con lei e alla fine le baciò la mano. Aveva delle grandissime doti umane. Era un signore davvero speciale".

