Al Bano e Loredana Lecciso/ Amore segreto a Milano? Presto in tour con Romina Power

Al Bano e Loredana Lecciso, amore segreto a Milano? Dopo le foto pubblicate dal settimanale Spy, aumentano i rumors di una reunion ma il cantante è pronta a partire in tour con Romina.

23 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Amore segreto tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso? Dopo la pubblicazione delle foto del settimanale Spy dell’incontro a Milano, aumentano i rumors di una riappacificazione tra il cantante di Cellino San Marco e quella che è stata la compagna per vent’anni. La crisi tra Al Bano e Loredana Lecciso la crisi è scoppiata a Natale a causa della vicinanza con Romina Power. Loredana, però, sembra pronta a riprendere in mano la sua storia d’amore. Loredana e Al Bano Carrisi, in questo periodo, si sono chiusi nel loro silenzio. Il cantante, tuttavia, non ha mai voluto commentare la storia del presunto triangolo con Loredana Lecciso e Romina Power. Il Leone di Cellino San Marco, infatti, si è sempre definito un uomo di pace e lo sta confermando anche in questo periodo. A Milano, Loredana e Al Bano avrebbero parlato del loro rapporto e della loro famiglia. Sara, dunque, tornata l’amore?

IL TOUR DI AL BANO E ROMINA POWER

Cosa succederà tra Al Bano e Loredana Lecciso? Molto dipenderà da quello che accadrà in tour con Romina Power. Al Bano e Romina, infatti, sono ormai tornati ad essere una coppia musicale. Al Bano e Romina sono ancora amatissimi dal pubblico e in giro per il mondo hanno portato nuovamente la loro musica. Il ritorno di Romina nella vita di Al Bano ha scatenato la crisi con Loredana Lecciso. Cosa accadrà ora? Le dichiarazioni di Romina non sono piaciute alla Lecciso che, tuttavia, ha deciso di fare il primo passo verso una riappacificazione, decisa a difendere la propria famiglia. Basterà? Romina Power riuscirà a rispettare il ruolo di Loredana nella vita di Albano?

