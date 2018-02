Angelo Boffa e Sharon Stone/ Innamorati a New York: il 40enne è il nuovo amore dell'attrice?

Angelo Boffa e Sharon Stone sono innamorati? I due sono stati avvistati innamorati a New York per la presentazione di Mosaic, il 40enne è il nuovo amore dell'attrice?

23 febbraio 2018 Hedda Hopper

Sharon Stone

La location è New York e l'evento è la première di Mosaic, la nuova serie tv andata in onda nelle scorse settimane anche in Italia e su Sky Atlantic. E qual è la cosa che ha incuriosito tutti? Non certo vedere sul red carpet la bella Sharon Stone, protagonista del primo capitolo di questa serie antologica, ma vederla al fianco di Antonio Boffa, l'imprenditore italiano di 41 anni che sembra aver conquistato il suo cuore. I pettegolezzi sono nati dal fatto che proprio i due, davanti ai paparazzi, si sono scambiati un tenero bacio o, meglio, lei ha sorriso mentre lei l'ha baciata (forse per sbaglio) sulle labbra. Secondo quanto rivela Novella 2000 sembra che il nuovo amore della star americana, ormai arrivata alla soglia dei suoi 60 anni, è proprio l'imprenditore Angelo Boffa più piccolo di lei di 19 anni.

UN AMORE ITALIANO PER SHARON STONE

I due si sono presentati sotto braccio proprio alla presentazione della serie, ma chi è questo misterioso moro che è riuscito a conquistare la mitica Sharon Stone? Lui è Angelo Boffa, l’imprenditore immobiliare 41enne, appassionato di spost ma anche di un fisico perfetto visto che sui social appare spesso con gli addominali scolpiti in bella mostra. Dove si sono conosciuti i due non è poi così un mistero visto che l'imprenditore, quando non è in giro per lavoro, frequenta ambiente vip e grandi personaggi come Heidi Klum o Cristiano Ronaldo. E' propro in uno di questi eventi che ha conosciuto e conquistato Sharon Stone?

