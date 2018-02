Anna Mazzamauro, La Confessione/ Anticipazioni video, "Enrico Brignano non mi ha picchiata sul set"

Anna Mazzamauro, ospite de La Confessione di Peter Gomez su Nove, svela finalmente che non è stata Enrico Brignano a picchiarla sul set di Poveri ma ricchi

23 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Anna Mazzamauro a La confessione

Anna Mazzamauro, indimenticabile signorina Silvani, nella serie cult Fantozzi, consegna, per la prima volta, la sua verità a Peter Gomez nel corso de La Confessione che andrà in onda sul canale Nove, stasera, alle 23.00. Dopo un fuoco incrociato di interviste accusatorie, i social avevano individuato in Enrico Brignano il “colpevole” delle botte. L'attrice spiega cosa accadde sul set: "Siccome, senza volerlo, ho accavallato una mia battuta su quella di un altro attore, sono stata strattonata con tanta forza che si è spostato il menisco dell'orecchio". “Ha subito un danno permanente?”, incalza il conduttore. "Sì, una lesione molto grave”. L'attrice punta il dito contro i collaboratori sul set del film di Brizzi che le hanno chiesto di mettere tutto a tacere: “Queste oche del Campidoglio starnazzavano per annunciare a Roma che stava per arrivare il barbaro”, lascia intendere la Mazzamauro. Inoltre, “la produzione ha messo tutto a tacere, quella stessa produzione che quando è scoppiato lo scandalo Brizzi, ha lasciato che lo si dipingesse come un mostro”. "Ma insomma ci dica chi è stato a maltrattarla signora Mazzamauro", torna a chiedere Gomez. "E allora, lei signor Gomez, mi lasci parlare...". Nella stessa intervista, la Mazzamauro parlerà anche del rapporto ambivalente avuto con Paolo Villaggio nel corso della sua lunga carriera.

LA DIFESA DI ENRICO BRIGNANO

Enrico Brignano, dopo l'uscita della notizia e dell'associazione del fattaccio, al suo nome, ha mostrato a Il Fatto Quotidiano, la scena di ira incriminata, fornita dalla produzione della pellicola, la Wildside, in cui, però, mancano alcune parti (il filmato e l'audio sono di pessima qualità), forse, necessarie ad avere una visione totale della situazione: "Da quattro giorni, sto vivendo in un incubo, perché il mio nome è stato tirato fuori dal web, è una fake news. Ho subito attacchi mediatici, insulti, insinuazioni odiose, così come mia moglie e mia figlia di 9 mesi. La Mazzamauro non ha mai fatto nomi. Fino a ieri ho pensato di mantenere la calma, perché non c' è nulla da smentire e per proteggere una donna anziana quanto mia madre. Ma ora sono costretto a far vedere il filmato che dimostra che questa signora sta mentendo". Enrico Brignano, subito dopo le dichiarazioni della Mazzamauro, ha cercato un confronto con la collega di set, senza, però, ottenere l'esito sperato: "E solo da quattro giorni sta cercando di contattare la Mazzamauro. Non c' è stata nessuna violenza, nessun referto medico, degenza, denuncia ai carabinieri che dimostri questa violenza. Mancano le prove. Una donna senza timpano può continuare a girare un film? Il giorno dopo è tornata sul set. Questo sistema si chiama inquisizione e sta avvenendo in un Paese schizofrenico, dove non si capisce più cosa sia vero e cosa verosimile. Qui si vuole solo la condanna, il sangue". L'attore, furioso per la mancanza di 'protezione' da parte della produzione del film anche a seguito del caso Brizzi, ha, inoltre, l'occasione per smentire categoricamente l'ennesima fake news secondo cui la Mazzamauro avrebbe avuto un compenso maggiore rispetto al resto del cast per mettere a tacere, sul nascere, la questione: "Come tutti noi, ha avuto un aumento grazie al successo ottenuto dalla prima pellicola".

LA DENUNCIA DI ANNA MAZZAMAURO

Anna Mazzamauro, circa due mesi fa, ha sollevato il polverone delle botte sul set di Poveri ma ricchissimi denunciando, dalle colonne de Il Messaggero, il fatto senza, però, rivelare l'identità del misterioso atto di cui tutta la produzione era a conoscenza: "È stato rivisto tutto. Brizzi mi è stato molto vicino. I rappresentanti della produzione mi hanno pregato di non far uscire la notizia per non danneggiare il film. Ero umiliata e triste. Sono andata all'ospedale. Mi è stato chiesto dal medico e dall'agente di denunciare ma, ho preferito tacere. E la stessa produzione che, adesso, si erge a moralista nei confronti di un autore al quale legalmente non è stato riconosciuto alcun peccato. Quando sono stata picchiata e ho mandato una civilissima ed educatissima lettera per mettere la produzione al corrente di quello che era accaduto non ho ricevuto neppure una telefonata". L'attrice ha avuto paura a rivelare tutti i dettagli di una vicenda che, ad oggi, non sembra avere tutti i contorni netti: "Una parte di me ha preferito ritirarsi. Quasi vergognarsi. Non riesco a perdonarmi. Alla fine delle riprese lui è venuto da me per ripetere che non ce l'aveva con me, che gli dovevo credere. E, se non gli avessi creduto, avrebbe mandato amici suoi a convincermi". A consolarla, Christian De Sica, che ha cercato di stemperare la tensione con una serie di racconti e sketch assai esilaranti.

© Riproduzione Riservata.