BELEN RODRIGUEZ/ Prove di famiglia a Pavia insieme a Santiago e Andrea Iannone

Belen Rodriguez è stata pizzicata a Pavia insieme ad Andrea Iannone e al piccolo Santiago, durante una piacevole giornata insieme ad altri amici. Prove di famiglia per la coppia?

23 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono di nuovo uniti, anche se la coppia presto dovrà nuovamente separarsi a causa dei nuovi impegni di lui con la MotoGp. Il pilota dovrà tornare in Qatar a inizio marzo, per la prima gara della nuova stagione, ma nel frattempo si sta godendo una breve pausa in compagnia della fidanzata e del piccolo Santiago. Il trio è stato infatti sorpreso dal settimanale Diva e Donna mentre si trovava a Pavia in compagnia di amici e alle prese con la giornata tipo di una famiglia normale. Iannone spingeva il bambino, aiutandolo con la bicicletta mentre la sua compagna osservava felice. L'affiatamento è dunque innegabile e non c'è da stupirsi che molto presto anche Belen e Santiago si trasferiranno a Lugano, nella nuova abitazione che il pilota ha ristrutturato per cominciare una convivenza ufficiale lontano dai clamori milanesi.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone: gravidanza in vista

La voce arriva puntualmente su web ogni qual volta Belen Rodriguez e Andrea Iannone appaiono felici e innamorati. Le ipotesi di crisi sono solo un lontano ricordo e oggi, al contrario, si vocifera che per loro possa arrivare ben presto anche un bebé. La modella non ha mai negato di voler allargare la famiglia, dando a Santiago un fratellino o una sorellina, anche se sia lei che Andrea avevano precisato di non essere per il momento pronti ad un simile passo. Entrambi avevano dichiarato di essere completamente impegnati nella propria carriera, anche se qualcosa negli ultimi tempi potrebbe essere cambiato proprio per la showgirl argentina. Archiviati gli impegni televisivi (e difficilmente arriverà la chiamata al Grande Fratello Nip), Belen è ora impegnata in diverse collaborazioni illustri quali la Swarovski ma potrebbe comunque prendersi una pausa per dedicarsi al migliore progetto possibile ovvero la nascita di un bambino. Le voci negli ultimi tempi si fanno più insistenti: sarà questa la volta buona?

© Riproduzione Riservata.