Ballando con le stelle 2018/ Concorrenti e news: due bellissimi super modelli per Milly Carlucci

Ballando con le stelle 2018, concorrenti e news: il programma di Milly Carlucci torna il onda sabato 10 marzo. Nel cast anche due super modelli bellissimi.

23 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Ballando con le stelle

Ballando con le stelle 2018 torna in onda sabato 10 marzo. Il debutto del programma di Milly Carlucci, uno dei più longevi di mamma Rai, si scontrerà, ancora una volta, con C’è posta per te di Maria De Filippi, campione d’ascolti ogni settimana. Ballando con le stelle, però, ha il suo affezionato pubblico che, ogni anno segue i progressi ballerini dei vip che accettano di scendere in pista accompagnati da esperti ballerini. Tra i concorrenti già annunciati, quello che sta destando maggiore curiosità è Giovanni Ciacci. Come ha spiegato Milly Carlucci ai microfoni de La vita in diretta, Giovanni Ciacci ha chiesto espressamente di poter ballare con un uomo. La richiesta è stata accolta e, come ha svelato il settimanale Spy, Ciacci ballerà con Raimondo Todaro, uno dei più espetti maestri ballerini di Ballando. Il cast del programma di Raiuno, tuttavia, si compone anche di altri nomi che stanno scatenando soprattutto l’entusiasmo del pubblico femminile.

BALLANDO CON LE STELLE 2018, DUE SUPER MODELLI PER MILLY CARLUCCI

Per la gioia di tutto il pubblico femminile di Ballando con le stelle 2018, Milly Carlucci è riuscita a convincere ad accettare il suo invito due super modelli davvero bellissimi. Si chiamano Giaro Giarratana e Akash Kuman ed entrambi sono stati presentati a La vita in diretta. Giaro è un modello italo-olandese dai lunghi capelli ricci. Il padre è siciliano, una terra a cui lui è estremamente legato tanto da averla tatuata sul corpo.Akash, invece, è indo-brasiliano. Ha un viso bello e particolare e ha studiato a Verona. Entrambi non sono molto conosciuti al grande pubblico che, tuttavia, è pronto a proteggerli dalle critiche della giuria che, come sempre, sarà severissima nei suoi giudizi. Il cast di Ballando con le stelle 2018, dunque, è quasi completo. Gli altri nomi confermati sono Eleonora Giorgi, Nathalie Guetta, Stefania Rocca, Francisco Porcella, Gessica Notaro e Cesare Bocci.

© Riproduzione Riservata.