Barbara D'Urso sbarca in UK / Ottimi ascolti e grande pubblico all'apice di una carriera lunga 40 anni

23 febbraio 2018 Piera Scalise

Barbara D'Urso

O la si odia o la si ama, Barbara D'Urso è così. Non c'è trucco e non c'è inganno signori e signore ma resta il fatto che la napoletana in 40 anni è riuscita a mettere sotto sopra la televisione e portare a casa una serie di successi in una carriera partita nel lontano 1977 da Telemilano 58, quella che poi diventò Mediaset. Maria Carmela arriva dal profondo Sud da un padre calabrese poco propenso a vedere la figlia diventare modella o suobrette e una madre potentina che l'ha lasciata davvero troppo presto. Questo non le ha impedito di essere la donna che è, dedita alle sue radici, combattente, persuaviva ma per molti troppo propensa ad usare il dolore degli altri in tv. Su questo punto il dibattito è sempre aperto soprattutto da quando ha messo da parte la sua carriera di annunciatrice, "cantante" e di attrice di film e fiction, per darsi al giornalismo e prendere le redini di Mattino 5, Pomeriggio 5 e poi del contenitore e talk della domenica pomeriggio.

BARBARA D'URSO SBARCA IN UK

Una sorta di maratona che l'ha tenuta lontana da una deludente vita privata e che le ha permesso di colmare il vuoto che spesso causa la solitudine con il suo amato pubblico. Al grido di "Il mio cuore è vostro", ogni giorno la conduttrice ringrazia per il seguito e il successo ottenuto dalle sue trasmissioni in cui poco si parla della sua vita e tanto di quella degli altri. Colori sgarcianti di vestiti, gambe sempre belle e in mostra, curve prorompenti e un modo di fare che disarma ospiti e pubblico a casa. Barbara D'Urso non ci gira intorno, va dritta al punto e sa bene cosa dare in pasto alla gente che la segue e che ogni giorno le regala punte di share superiori anche al 20%. Barbara D'Urso è un'ottima compagna dei pomeriggi invernali soprattutto per tutti coloro che non possono uscire o che amano il trash e non riescono proprio a farne a meno. Tutti sono suoi amici e chi non lo è (Federica Panicucci e Paolo Bonolis in primis) finisce spesso nel dimenticatoio delle sue trasmissioni. Ma a quanto pare la sua verve le ha permesso di varcare i confini nazionali e mentre qualcuno si spinge fino a parlare di una sua liason con il dottor stranamore di Grey'd Anatomy, Patrick Dempsey, lei pubblica la foto che la vede in copertina sul MailOnline insieme al suo Ken umano. La vedremo presto in versione internazionale?

