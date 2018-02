Beautiful / I Quidge vengono smascherati da Sheila Carter? (Anticipazioni 23 febbraio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 23 febbraio: Sheila Carter è convinta che Quinn e Ridge nascondano qualcosa e indaga per scoprire di cosa si tratti. Per questo affronta la rivale...

23 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Sheila Carter

Le insoddisfazioni dei fan di Beautiful non hanno fine in queste ultime settimane: le trame purtroppo continuano ad essere lente e ripetitive, con lunghe pubblicità e soprattutto la replica iniziale che scontenta anche i più pazienti. E a farne le spese continuerà ad essere il ritorno di Sheila Carter, al quale verranno dedicati solo alcuni minuti al giorno, rendendo di fatto questa storyline meno interessante del dovuto. Comunque sia, nella speranza che la situazione possa cambiare nell'immediato futuro, assisteremo oggi alla curiosità della donna, dopo avere ascoltato per caso la conversazione tra Pam e Charlie. La Carter ha appreso che potrebbe essere accaduto qualcosa tra Quinn e Ridge e deciderà di indagare per proprio conto, nella speranza di scoprire qualche scheletro nell'armadio della sua rivale in amore. Per raggiungere il suo scopo deciderà quindi di rivolgersi alla diretta interessata, recandosi proprio a villa Forrester...

Beautiful: Sheila scopre la verità?

Fino ad oggi la verità sul tradimento di Quinn e Ridge è stata tenuta segreta per evitare inutili sofferenze ad Eric. I fan di Beautiful sanno che a conoscere quando accaduto, oltre i diretti interessati, sono solo Brooke e Katie, che proprio negli ultimi giorni ha tranquillizzato la coppia affermando che non si intrometterà più in faccende che non la riguardano. Certa che ci sia altro da scoprire, Sheila deciderà oggi di recarsi alla villa per parlare con Eric, nella speranza che sia proprio lui a svelarle qualche dettaglio importante. Ma il patriarca, convinto che la moglie sia persona affidabile e fedele, confermerà di avere un matrimonio stabile e felice e non darà nessuna svolta alle indagini della sua ex. Poco dopo però, al momento dell'uscita dall'abitazione, la Carter si imbatterà proprio in Quinn con la quale metterà le cose in chiaro: se farà soffrire Eric, dovrà vedersela proprio con Sheila! Sarà questa una minaccia vera e propria? Occhi aperti allora... Sheila è tornata!

