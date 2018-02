Belen Rodriguez e Andrea Iannone/ Lory Del Santo a Mattino 5: "Il loro amore solo marketing?

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sempre più innamorati e social, ma siamo davvero sicuri che il loro sia un sentimento vero? Lory Del Santo a Mattino 5: "Il suo amore solo marketing?

23 febbraio 2018 Hedda Hopper

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez sa essere imprenditrice, modella, matrona della sua famiglia (sappiamo bene che ha fatto molto per loro e, soprattutto, per i suoi fratelli) e a Mattino5 non si può non parlare di lei anche oggi. Federica Panicucci tiene le redini della sua ultima parte dedicata al gossip e si torna a parlare proprio della figura di Belen Rodriguez che ha saputo essere matrona della sua famiglia ma che è riuscita a coniugare questo suo impegno anche con il lavoro, che spesso la porta in giro per il mondo, con la famiglia e il suo grande amore con Andrea Iannone. I due sicuramente non sono in crisi, almeno da quanto possiamo vedere ogni giorno sui social, e come se non bastasse hanno deciso di trovare il loro nido d'amore in Svizzera per la felicità di tutti coloro che amano saperli insieme. Naturalmente si tratterà di una sorta di "base" in cui i due si ritroveranno impegni permettendo ed è qui che entra in gioco Lory Del Santo.

BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE INSIEME SOLO PER MARKETING?

Ancora una volta la produttrice è ospite a Mattino 5 come opinionista e ancora una volta parla di marketing quando si riferisce al rapporto di Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Mentre le immagini del loro amore continuano a passare sul led, lei trova che il loro rapporto molto social possa essere un'ottima strategia di marketing e che proprio questo periodo stia portando la showgirl davvero molto lontano. Solo un pettegolezzo o c'è davvero qualcosa di fondato? Gli altri opinionisti in studio li trovano davvero belli e innamorati ma senza dimenticare che la forte Belen è sicuramente in grado di gestire queste situazioni e anche questi pettegolezzi. Cos'altro succederà nel suo futuro? Arriveranno le nozze con Andrea Iannone?

© Riproduzione Riservata.