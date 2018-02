CRISTIANO MALGIOGLIO ASSENTE DA 90 SPECIAL/ Nicola Savino gli dedica il suo omaggio

Cristiano Malgioglio assente dall'ultima puntata di 90 Special: Nicola Savino dedica comunque un omaggio al paroliere che apprezza e ringrazia pubblicamente.

23 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Cristiano Malgioglio

Il percorso di 90 Special su Italia 1 è giunta al termine e difficilmente il programma dedicato ai nostalgici verrà riproposto in futuro. L'appuntamento di ieri sera, nel quale è stato ripercorso quanto già andato in onda nelle prime puntate, ha chiaramente fatto sentire la mancanza di Cristiano Malgioglio, che ha deciso di porre fine alla sua avventura televisiva al fianco di Nicola Savino. Le motivazioni di tale scelta non sono mai state chiarite dal paroliere, anche se la tesi più probabile è che l'ex gieffino non abbia affatto gradito le esternazioni di Aldo Grasso, secondo il quale Queen Malgy ha usato troppe maschere durante la sua partecipazione a 90 Special. Una dichiarazione che avrebbe quindi spinto il paroliere a nuove esperienze più conformi alle sue conoscenze musicali, motivo per cui lo abbiamo visto qualche settimana fa a La vita in diretta per commentare look e canzoni dei protagonisti del Festival di Sanremo.

Cristiano Malgioglio abbandona 90 Special ma...

Cristiano Malgioglio ha deciso di porre fine prima del tempo alla sua partecipazione a 90 Special, anche se la puntata di ieri gli ha comunque concesso ampio spazio. Trattandosi più che altro di un riassunto di quanto visto in precedenza, all'inizio è andato in onda un omaggio al cantautore, ripercorrendo i momenti più esilaranti della sua partecipazione e più in generale del suo passato televisivo. Una decisione che ha soddisfatto i fan, per nulla felici della sua assenza (che, dobbiamo proprio ammetterlo, si è fatta sentire) e che è stata apprezzata dallo stesso paroliere. Lui stesso, infatti, questa mattina ha espresso la sua soddisfazione per quanto visto: "Divertente ... è tutto cosi divertente quando sono con due persone che amo @mara_venier e il generoso e bravo @nicosavi . Piacevole questa replica di #90special #mediaset #italiauno" (clicca qui per vedere il video)

