Cake Star, Pasticcerie in sfida/ Anticipazioni quarta puntata: la sfida a Catania (23 febbraio)

Cake Star, anticipazioni quarta puntata: Damiano Carrara e Katia Follesa volano a Catania per il nuovo appuntamento con la pasticceria italiana, ecco il meccanismo della gara.

23 febbraio 2018 Valentina Gambino

Cake Star, anticipazioni quarta puntata

Torna su Real Time il nuovo appuntamento con “Cake Star: pasticcerie in sfida”. La competizione più golosa della televisione, ha aperto i battenti sul canale 31 del digitale terreste dallo scorso 1 febbraio, come sempre dalle 21.10 in poi. La prima puntata è stata trasmessa da Torino, la seconda invece da Lucca e la terza da Bari. Questa sera Damiano Carrara e Katia Follesa saranno quindi a Catania. Seguiranno Bologna, Verona, Cagliari e Napoli. I protagonisti assoluti del programma saranno delle gustose creazioni, torte d’altri tempi e cioccolatini succulenti. I due protagonisti dello show che avevano già rivisto durante la versione Junior di Bake Off Italia, saranno alle prese con un delizioso viaggio tra le più rinomate pasticcerie italiane. La Follesa avrà il ruolo di cliente esigente e ambiziosa mentre il buon Damiano con i suoi occhioni azzurri, sarà senza ombra di dubbio il pasticcere più sexy della televisione italiana. Ma qual è il meccanismo della gara? Scopritelo a seguire grazie alle informazioni utili e le anticipazioni.

Cake Star, anticipazioni quarta puntata

Durante le varie puntate di “Cake Star” in onda su Real Time, si sfideranno tre agguerriti pasticceri e ognuno di loro, avrà il difficile compito di conquistare il palato degli esigenti giudici così come degli avversari in gara offrendo loro un punteggio da 0 a 5 stelle. Ogni concorrente verrà giudicato per la pasticceria, il cabaret delle paste e il “pezzo forte”. Solo chi avrà ricevuto il maggior numero di stelle disponibili, accederà di diritto al duello finale e si batterà, in una sfida ad armi pari fuori dal proprio laboratorio, per conquistare il trofeo di Cake Star e con esso anche il titolo di miglior pasticceria della città e un premio in denaro di 2.000 euro. Come sempre, sul portale DPLAY.com, il servizio OTT di Discovery Italia, sarà possibile visionare sempre e ovunque voi vi troviate, attraverso diversi device e in modalità gratuita on demand, tutti gli episodi di “Cake Star: Pasticcerie in sfida” andati già in onda. Ogni puntata dura circa 60 minuti ed in totale la prima stagione possiede 8 episodi.

© Riproduzione Riservata.