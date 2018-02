Chiara Nasti vs Marco Ferri e Francesco Monte/ Video: nuovi dettagli sul Canna-gate (Isola dei Famosi 2018)

Chiara Nasti, Marco Ferri, Francesco Monte: il Canna-gate de L'Isola dei Famosi continua con le nuove dichiarazioni della fashion blogger napoletana, svelate a Striscia la Notizia.

23 febbraio 2018 Fabio Morasca

Chiara Nasti vs Marco Ferri e Francesco Monte: il Canna-gate continua (Canale 5)

Durante la puntata di Striscia la Notizia andata in onda ieri, giovedì 22 febbraio 2018, sono emersi nuovi particolari riguardanti il famoso Canna-gate che sta continuando ad imperversare sui media e che ha caratterizzato non poco questa tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset. Nella puntata di Striscia andata in onda martedì scorso, ad Alessia Marcuzzi, conduttrice dell'Isola, è stato consegnato un file audio riguardante una conversazione privata avvenuta tra Chiara Nasti, ex concorrente de L'Isola dei Famosi, ritiratasi dopo una settimana, e Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger: come ricordiamo, la showgirl ungherese ha fatto esplodere questo caso, accusando Francesco Monte di aver comprato e consumato droga leggera prima di sbarcare sull'Isola. La conversazione tra la fashion blogger e il produttore cinematografico è stata registrata da una terza persona. Nella puntata del tg satirico di Antonio Ricci, andata in onda ieri, anche il pubblico ha potuto ascoltare il contenuto di questo file audio.

LE ACCUSE DI CHIARA NASTI A MARCO FERRI

Chiara Nasti, sostanzialmente, ha confidato a Massimiliano Caroletti che il quantitativo di droga presente nell'alloggio dove i naufraghi hanno soggiornato prima di sbarcare sull'Isola, era notevole, al punto che la fashion blogger ha dichiarato di aver avuto paura perché, se le forze dell'ordine honduregne avessero fermato i concorrenti, avrebbe rischiato grosso proprio a causa della presenza della droga. Stando alle parole dette in confidenza a Massimiliano Caroletti, inoltre, Chiara Nasti ha detto chiaramente che Marco Ferri, figlio dell'ex calciatore Riccardo Ferri, avrebbe consumato droga leggera insieme a Francesco Monte. Nadia Rinaldi, invece, che fino a pochissimo tempo fa, non ha confermato le accuse di Eva Henger all'ex tronista di Uomini e Donne, stando sempre alle parole della Nasti, avrebbe pianto a causa dello stordimento causato dal forte di droga leggera presente nell'alloggio. E' ovvio sottolineare che queste nuove dichiarazioni provocheranno altrettanti nuovi strascichi che verranno approfonditi anche in altri programmi televisivi, Pomeriggio Cinque e Domenica Live in primis.

