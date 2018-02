Cristiano Malgiolio/ La rinascita della Regina del Grande Fratello Vip (Mattino 5)

Cristiano Malgioglio, il Grande Fratello Vip ha segnato la sua rinascita: dopo essere la Regina della casa, è pronto ad essere anche in tv dove spopola con le ospitate.

23 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Cristiano Malgiolio

Cristiano Malgiogio è stato il primo, vero protagonista del Grande Fratello Vip 2017. Nella casa più spiata d’Italia, il famoso paroliere ha tirato fuori la sua personalità, ma anche le sue fragilità. Grazie al confronto con ragazzi più giovani, Malgioglio è riuscito a tirare fuori il meglio di sé conquistando il pubblico a casa. Ancora oggi, sui social, spopolano i filmati dei momenti divertenti che il paroliere ha regalato ai fans durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia. La Regina Malgy è tornata d’attualità nella puntata odierna di Mattino Cinque con Federica Panicucci e i suoi ospiti che hanno eletto Cristiano il re indiscusso della casa di Cinecittà. Dopo il Grande Fratello Vip, la popolarità di Malgioglio è diventata ancora più grande al punto da essere richiesto anche per serate ed eventi. Anche in tv, tuttavia, è sempre più richiesto e le sue ospitate sono allo stesso modo molto popolari. Durante il Festival di Sanremo, ha partecipato a La vita in diretta commentando le canzoni in gara, ma anche i look degli artisti. Una regina della musica, ma anche della televisione che sta vivendo una rinascita.

IL SUCCESSO DI “MI SONO INNAMORATO DI TUO MARITO”

Simpatico, schietto, sincero e a volte pungente: Cristiano Malgioglio è sempre stato se stesso fuori e dentro la casa del Grande fratello Vip. Quello che sta vivendo in questo momento è davvero un periodo magico per Malgioglio che sta ottenendo anche un grandissimo successo musicale con la hit “Mi sono innamorato di tuo marito” che il pubblico ha potuto conoscere anche grazie al reality show di canale 5. Su You Tube, il videoclip ufficiale ha superato i 16 milioni di visualizzazione. Un successo straordinario che, forse, non si aspettava neanche Malgioglio che si gode la sua seconda vita musicale e l’affetto dei fans che continuano a seguirlo sempre con molto affetto.

© Riproduzione Riservata.