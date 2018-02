Daniele Bossari e l'auricolare/ Dopo Eva Henger anche Striscia la notizia lo smaschera (Isola dei famosi)

Daniele Bossari ha usato l'auricolare durante l'ultima puntata de L'Isola dei famosi 2018: dopo Eva Henger, anche Striscia la notizia smaschera l'opinionista.

23 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Daniele Bossari

Daniele Bossari ha cominciato la sua avventura in qualità di opinionista a L'Isola dei famosi 2018 sotto i migliori auspici: dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 2 sembrava essere la persona perfetta per supportare Alessia Marcuzzi in questo nuovo percorso televisivo eppure con il passare delle settimane, i suoi interventi hanno destato più di qualche perplessità. In molti hanno cominciato a notare come fosse schivo, poco attento, arrivando persino a fare uso del cellulare durante la diretta. Ma lo scorso martedì, un particolare ha causato un nuovo scivolone, che oggi è più che mai al centro di nuove pungenti critiche. Durante la trasmissione, infatti, il futuro marito di Filippa Lagerback ha usato un auricolare, notato in primis da Eva Henger. Secondo quest'ultima, le affermazioni uscite dalla bocca di Bossari contro di lei durante la trasmissione non sarebbero quindi farina del suo sacco.

Daniene Bossari smascherato da Striscia la notizia

La prima a chiamare in causa l'uso dell'auricolare da parte di Daniele Bossari è stata Eva Henger. Nelle ore successive alla diretta, infatti, l'attrice ha risposto al commento di una utente che aveva citato la dichiarazione dell'opinionista ovvero: "Eva, dove vuoi arrivare?" In quel frangente ha fatto notare come Bossari, possa essere ricorso all'aiutino per schierarsi contro la Henger: "Ha ragione Daniele o l'auricolare che ha nell'orecchio?". La presenza dell'auricolare è stata notata anche da Striscia la notizia che ha aggiunto un nuovo particolare nelle sue indagini relative al 'canna-gate'. Secondo il tg satirico, quindi, l'opinionista avrebbe bisogno di qualcuno che lo spinga ad attaccare la Henger, favorendo così la versione dei fatti di Francesco Monte. Una nuova tegola che si aggiunge ad un'edizione dell'Isola dei famosi già fin troppo problematica. E difficilmente sarà finita qui...

