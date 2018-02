Diego Basso / Chi è il direttore d'Orchestra di Sanremo Young: una carriera tutta dedicata alla musica

Diego Basso è il direttore d'Orchestra che ha selezionato i giovani talenti della prima edizione di Sanremo Young. Ecco tutte le info sui suoi successi più recenti.

23 febbraio 2018

Diego Basso a Sanremo Young 2018

Anche questa sera il maestro Diego Basso sarà al timone dell'Orchestra di Sanremo Young 2018, che in questa prima edizione è formata da un gruppo di ragazzi di età compresa fra i 18 e i 25 anni tutti accomunati da un grande talento per la musica. Diego Basso, che proprio nella selezione dei giovani musicisti dello show ha avuto un ruolo fondamentale, vanta una serie di collaborazioni in differenti programmi televisivi, dove ha avuto la possibilità di dirigere l'orchestra arrangiando i brani interpretati dagli ospiti in scena. Fra gli show musicali più importanti ricordiamo in particolare Viva Mogol su Rai Uno e Music su Canale 5, ma non mancano, nel suo curriculum, numerose collaborazioni nei principali teatri italiani e stranieri in qualità di direttore d'Orchestra. Fra i suoi impegni più recenti, vi è anche la direzione dell'orchestra del tour dei ragazzi de "Il Volo", una tournée realizzata fra Italia, Europa e America.

LA CARRIERA, IL SUCCESSO E L'AMORE PER LA MUSICA

Classe 1965, il Maestro Diego Basso nasce in provincia di Treviso, precisamente a Castelfranco Veneto, dove studia musica presso il conservatorio "Agostino Steffani". Negli anni '90 dà il via alle prime fortunate collaborazioni con il mondo del piccolo schermo al fianco di Paolo Limiti, fra le quali ricordiamo i programmi come "Ci vediamo in tv", "Alle due su Rai Uno", "Paolo Limiti show" e "Domenica In". Diverse le prime serata sulle reti Rai in qualità di direttore d'orchestra, ma l'amore per la musica lo spinge oltre, fino a dare vita, nel 2003, ad Art Voice Academy, un progetto nato su due livelli, quello children e quello young, per introdurre i giovani talenti di differenti età nel mondo della musica. Nel 2004, si legge sulla biografia ufficiale, fonda l’Orchestra Italiana di Musica Leggera (che nel 2007 diventa l'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana) e nello stesso anno collabora con artisti del calibro di Luca Carboni, Lucio Dalla , Katia ricciarelli, Arisa e i Pooh. Nel 2013 dirige il Gran Concerto di Natale presso il al Gran Teatro Geox di Padova oltre a dare vita a numerose collaborazioni, fino al 2014, quando dà il via al tour con i ragazzi de Il Volo.

