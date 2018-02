Donatella Lopar, chi è?/ Uomini e donne, Trono Over: sui social mostra un lato b e fisico da paura

Donatella Lopar, chi è? Uomini e donne, Trono Over: sui social mostra un lato b e fisico da paura. Le ultime notizie sulla "dama" che ha messo in crisi Ida e Riccardo

23 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Donatella Lopar ad Uomini e Donne

L'ultima puntata del trono over di Uomini e Donne è stata incentrata quasi esclusivamente attorno a Donatella Lopar, la dama che avrebbe messo in crisi il rapporto tra Riccardo Maria Guarnieri ed Ida Platano che, da qualche tempo, si stanno frequentando fuori dagli studi del programma di Maria De Filippi, senza, però, essere ancora arrivati a darsi l'esclusiva. La donna non avrebbe gradito alcune foto molto hot (fondoschiena in bella vista con un mini perizoma ed un fisico statuario che lascia intravedere un corpo allenato e ben tenuto) sul cellulare di Riccardo della nuova corteggiatrice. Le avrebbe anche mostrate ad un amico. Le immagini incriminate, che hanno indignato soprattutto il parterre femminile, in realtà, sono legate alla professione di Donatella che è una personal trainer. Ida, però, è andata su tutte le furie, quando il frequentante non ha rivelato di aver mandato, a sua volta, alcuni scatti, del suo corpo. L’uomo, a sua discolpa, ha sostenuto di averlo fatto esclusivamente per ricevere un consiglio professionale dalla pt, ma le sue parole sono state letteralmente ignorate da Ida, che si è rifugiata immediatamente dietro le quinte, alla ricerca di un attimo di pace lontano dalle telecamere.

CHI E' DONATELLA LOPAR

Donatella Lopar è di Milano ed ha 42 anni. Lavora in palestra come personal trainer e preparatore atletico. All'interno del trono over di Uomini e Donne, la donna sta conoscendo meglio Tomas e si è insediata nella frequentazione tra Riccardo Maria Guarnieri ed Ida Platano. Nel video di presentazione, girato dalla redazione del programma di Maria De Filippi, la dama ha confessato di cercare un uomo con cui condividere le stesse passioni e gli interessi come lo sport. Ha un cane a cui è affezionatissima. Cerca un compagno estroverso e che ama gli animali. "Non mi piacciono gli uomini musoni, amo il dialogo e il confronto. Cerco un compagno che sia anche mio amico e confidente. Mi auguro di uscire migliorata da questo studio e di trovare un uomo che mi faccia stare bene". Come si legge sulla propria pagina Facebook, si occupa di "benessere e cura del corpo iniziando dall’alimentazione sana e naturale con il prezioso aiuto di integratori di altissima qualità e allenamenti mirati". Su Instagram, invece, oltre agli scatti hot incriminati, una serie di immagini con dei preziosi consigli per restare in forma con piccoli accorgimenti quotidiani.

#determination Un post condiviso da Donatella Lopar (@donatella_lopar) in data: Dic 21, 2017 at 3:25 PST

© Riproduzione Riservata.