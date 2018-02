Fabrizio Corona libero/ Mattino 5: "L'amore di Silvia Provvedi la sua forza"

Il controverso percorso di Fabrizio Corona alla fine ha portato alla sua liberazione ma ancora il percorso è lungo e le trappole sono tante, cosa ne sarà di lui adesso?

23 febbraio 2018 Hedda Hopper

Silvia Provvedi e Fabrizio Corona

Silvia Provvedi è consacrata a fidanzatina dell'anno. La compagna di Fabrizio Corona non ha perso mai la speranza di vederlo libero, ha aspettato con pazienza questo momento e alla fine c'era proprio lei davanti ai cancelli di San Vittore quando lui è uscito. I due finalmente sono stati insieme e hanno passato la loro prima notte dopo tanta sofferenza. Al mattino si sono svegliati presto, hanno fatto colazione e hanno iniziato la prima giornata da uomo libero. Una giovane fragile ma piena di forza che potrebbe essere proprio la sua guida anche in questo mondo difficile adesso che Fabrizio Corona è libero: umanità e buon senso che lei ha e che Corona potrebbe imparare. A Mattino 5 si parla proprio della Provvedi che è stata consacrata come la famosa donna forte dietro ad un uomo di potere. Rimane il fatto che spesso le donne lo sanno fare e lo fanno bene e in studio tutti sono concordi su questo.

SILVIA PROVVEDI CONSACRATA A GRANDE DONNA

Marco Balestri ospite in studio rilancia: "Se parliamo di condivisione, è stato più il tempo che lui ha passato dentro che fuori insieme a lei". Le novità non sono molte visto che adesso Fabrizio Corona dovrà rimanere bene in riga sui binari di questa libertà che fa storcere il naso al suo avvocato che ha definito il suo percorso pieno "di trappoloni che possono farlo rischiare molto". Al momento Corona non potrà fare quello che è il suo lavoro: niente giornalisti, niente serate e nemmeno programmi tv ma presto la sentenza definitiva su questo suo affidamento ad una comunità di recupero. Cosa succederà a quel punto? Corona rimarrà davvero "libero"? Amici, familiari e Silvia Provvedi in primis lo sperano.

