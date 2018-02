Gabriel Garko/ L'omosessualità e le unioni civili: "L’idea di piacere anche agli uomini non mi disturba"

Gabriel Garko parla di sessualità e unioni civili in una intervista rilasciata a Gay.it. "L’idea di piacere anche agli uomini, però, non mi disturba affatto"

23 febbraio 2018 Anna Montesano

Gabriel Garko

Gabriel Garko ha deciso di parlare della sua sessualità in una intervista rilasciata a Gay.it. L'attore, nel corso dell'intervista, ha toccato molti argomenti sensibili e importanti, facendo chiarezza una volta per tutte anche sull'argomento omosessualità. "Dici che piaccio tanto ai gay? Non ne sono poi così convinto. - ha ammesso Garko - Ad ogni modo, l’idea di piacere anche agli uomini, però, non mi disturba affatto, credimi. Sono, almeno per quel che mi dicono, un sex symbol e a chi deve piacere un sex symbol se non a tutti?". Il noto attore tiene però a precisare: "Mi infastidisce quando un omosessuale si diverte a puntare il dito, verso un altro individuo, tacciandolo a tutti i costi di essere gay, come se poi fosse una cosa brutta. Mi dispiace, ad esempio, quando a Sanremo venne strumentalizzata la mia affermazione sulle unioni civili".

IL CHIARIMENTO SULLE UNIONI CIVILI

Gabriel Garko, che ricordiamo è fidanzato con la bellissima Adua Del Vesco, nel corso dell'intervista ha voluto rispondere anche a coloro che l'hanno accusato per le dichiarazioni fatte a Sanremo: "Io mi limitai a dire che due individui, di qualsiasi natura, dovevano e potevano fare quello che meglio credevano, a patto che fossero entrambi consenzienti, ma anche in quel caso venne vista una certa, ed inesistente, chiusura da parte mia. Sono anche assolutamente a favore delle adozioni gay. Ci dicono che la famiglia debba essere: madre, padre e figli. Perfetto, ma poi chi glielo dice a tutti quei benpensanti che quasi sempre, dietro ad una richiesta di aiuto ad uno psicologo, si nascondono problematiche riconducibili al trascorso familiare? Quello che conta sono cuore e cervello. E sono le due uniche cose di cui hanno bisogno i bambini per crescere felici e sereni".

"LA MATERNITÀ SURROGATA? È UN'OPZIONE CHE..."

In seguito il giornalista gli ricorda quando Daria Bignardi gli chiese se avrebbe mai fatto coming out se fosse stato gay, Garko afferma che quell'intervista fu molto divertente e quando qualcuno chiede la stessa cosa si diverte conoscendo già la risposta. Garko non esclude assolutamente di avere dei figli in futuro: "La maternità surrogata è un’opzione che non ho mai preso in considerazione. Sarei molto più predisposto alle adozioni per i single, a questo punto.."

