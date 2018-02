Giulia Elettra Gorietti incinta/ A giugno la figliastra di Andrea Roncato darà un figlio a Pietro Iemmello

Giulia Elettra Gorietti e Pietro Iemmello presto genitori. La loro relazione non è ancora stata ufficializzata ma c'è già chi parla di figlio e matrimonio per l'attrice e il calciatore

Grandi novità in casa Roncato dopo il matrimonio in diretta a Domenica Live, per l'attore è arrivato il momento di diventare nonno. La figlia della sua nuova moglie, Giulia Elettra Gorietti diventerà presto mamma. Questa è la rivelazione che arriva dritta dritta dal nuovo numero di Spy in edicola oggi, 23 febbraio. L'attrice e il suo compagno, il calciatore del Benevento, Pietro Iemmello, diventeranno genitori il prossimo giugno. La notizia della gravidanza arriva come una valanga e sconvolge i fan dell'attrice che non pensavano proprio che la sua storia con Pietro fosse poi così importante. I due tengono molto alla loro privacy e in questi mesi non si sono lasciati andare a grande effusioni sotto l'occhio attento dei paparazzi e nemmeno dei fan sui social. La loro ultima foto insieme è proprio quella che potete vedere poco sopra e risale allo scorso Natale. Le loro apparizioni social sono davvero centellinate e anche la notizia della gravidanza, a differenza di quanto avviene in questo periodo peri vip, è arrivata tramite la rivista e non via social.

DALLA GRAVIDANZA ALLE NOZZE?

Giulia Elettra Gorietti è nota al grande pubblico per il suo ruolo in Tre metri sopra il cielo, film del 2004, a cui prese parte quando aveva solo 15 anni. La consacrazione, però, è arrivata 10 anni dopo con la sua partecipazione alla fiction di Canale 5 I Segreti di Borgo Larici, a Suburra il film e a Solo per Amore, un'altra fiction per Canale 5. Nelle scorse settimane è stata anche protagonista di un commovente momenti durante la cerimonia che ha visto la madre Nicole Moscariello sposare proprio il suo collega Andrea Roncato. Per quanto riguarda il gossip, l'attrice è stata al centro della cronaca rosa per via della sua breve, presunta, relazione con Fedez. Adesso Giulia diventerà madre, sembra che il termine scadrà a giugno, e secondo fonti vicine alla coppia potrebbe addirittura arrivare il matrimonio in concomitanza.

