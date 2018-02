Giulia Latini, chi è il fidanzato?/ Uomini e Donne, l'ex corteggiatrice: “Lui disprezza quello che faccio”

23 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Giulia Latini, chi è il fidanzato?

Giulia Latini ha trovato l'amore. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo quasi un anno dalla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, si è fidanzata. Chi è il fortunato uomo che ha rubato il cuore della giovane romana acqua e sapone? Giulia ha confermato di non essere più single, ma non ha voluto rivelare l'identità del suo nuovo amore, perché vuole restare lontano dal mondo dello spettacolo. Stando alle rivelazioni dell'ex corteggiatrice di Luca Onestini, che a lei preferì Soleil Sorge, il ragazzo non ha intenzione di finire sotto la luce dei riflettori. Inoltre, la stessa Giulia Latini ha spiegato di volerlo proteggere dal web e dai commenti cattivi che riceve ogni giorno sul suo profilo Instagram. “Sono un paio di mesi che procede. Purtroppo il popolo del web è feroce, io sono abituata ma lui disprezza quello che faccio. Io gli piaccio al di là del mio personaggio pubblico, non ne parlo perché un modo per tutelare lui”, ha raccontato Giulia a Casa Signorini.

GIULIA LATINI, CHI È IL FIDANZATO? NESSUN INDIZIO SUI SOCIAL...

Cosa si è disposti a fare per proteggere il proprio fidanzato dagli attacchi che possono arrivare dal web? Giulia Latini, ad esempio, non lo segue sui social. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato nella nuova puntata di Casa Signorini: “Sarà lui a dirmi quando non sarà più un problema postare foto insieme”. Chi è allora questo misterioso ragazzo? Per ora sarà difficile scoprirlo... Dobbiamo dunque accontentarci dei piccoli retroscena che la ragazza romana ha rivelato nel salotto di Alfonso Signorini, del quale è ormai abituale ospite. Quel che interessa ai suoi fan è che abbia ritrovato il sorriso al fianco di un uomo dopo la cocente delusione rimediata a Uomini e Donne, quando non è stata scelta dal tronista Luca Onestini, il quale lasciò il programma con Soleil Sorge. La relazione tra i due è naufragata durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, ma questa è un'altra storia...

