IL SEGRETO / Donna Francisca rinchiude Cristobal in manicomio (Anticipazioni 23 febbraio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 23 febbraio: Donna Francisca decide di rinchiudere Cristobal Garrigues in manicomio, lo stesso in cui si trova già zia Eulalia.

23 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Si conclude oggi la programmazione settimanale de Il Segreto: come già accaduto le scorse settimane, infatti, la telenovela spagnola non andrà in onda di sabato e lascerà spazio ad Amici di Maria De Filippi (lo stesso accadrà a Una Vita). Prima della pausa festiva avremo comunque la possibilità di assistere alla definitiva uscita di scena di un personaggio che, con la sua crudeltà, ha causato problemi a non finire a molti degli abitanti di Puente Viejo. Avrete sicuramente capito che stiamo parlando di Cristobal Garrigues, arrestato dalla Guardia Civile dopo l'esplosione che ha causato il ferimento di Saul e Prudencio. E mentre i due ragazzi continueranno ad essere curati alla villa, Donna Francisca deciderà di liberarsi una volta per tutte dell'uomo che le ha rovinato la vita. Ordinerà quindi di rinchiudere Cristobal in manicomio, nello stesso luogo in cui si trova zia Eulalia. Sarà un degno addio per il villain che, almeno fino ad oggi, nelle trame spagnole non si è più rivisto.

Il Segreto: Severo grida vendetta

Per un incubo che si chiude potrebbe però essercene uno che si apre per Donna Francisca. Nella puntata de Il Segreto di oggi, infatti, Severo giurerà vendetta nei confronti della persona che lo ha privato dei suoi averi e si dirà pronto ad agire per riprendersi tutto ciò che gli spetta di diritto. Per questo, deciderà di non raggiungere ancora Candela e Carmelito Jr, che potranno continuare a vivere nel paese di origine di Lucas. Al fianco di Severo, continuerà ad esserci il fidato Carmelo che cercherà di tranquillizzare l'amico, consigliando di non fare mosse azzardate. La sparizione di Marcela causerà grande apprensione a Puente Viejo e Matias, tornato dall'incontro con Beatriz, non potrà fare a meno di sentirsi in colpa per quanto accaduto alla moglie. Se lui non fosse stato tanto egoista allontanandosi da casa, lei non sarebbe mai partita per cercarlo nonostante le avverse condizioni del tempo. In lui si farà viva una convinzione: la storia con Beatriz dovrà giungere a termine nonostante i sentimenti di entrambi...

