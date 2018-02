IMMATURI LA SERIE/ Anticipazioni del 23 febbraio 2018: Virgilio fa marcia indietro con Doriana?

Immaturi la serie, anticipazioni del 23 febbraio 2018, in prima tv assoluta. Lorenzo finge di essere malato per non vedere Luisa, Virgilio si confronta con Doriana.

Immaturi - La serie, in prima Tv assoluta su Canale 5

IMMATURI LA SERIE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella prima serata di Canale 5 di oggi, venerdì 23 febbraio 2018, andrà in onda un nuovo episodio di Immaturi la serie in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, ma prima di scoprire le anticipazioni ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Virgilio decide di confessare a Doriana di essere il suo ammiratore segreto, ma la ragazza reagisce in malo modo e lo allontana. Claudia invece viene informata dalla dottoressa di Simona che la ragazza ha avuto accesso al programma sperimentale, mentre Piero passa da una donna all'altra come suo solito, ma sente che qualcosa non va. Nei suoi pensieri infatti c'è ancora Claudia, ma non sa ancora come riuscirà ad avvicinarla nuovamente. I maturandi più adulti iniziano inoltre a valutare la possibilità di andare in gita con il resto della classe. Il programma prevede infatti che vadano in Sicilia per qualche giorno, a Noto, dove Lorenzo spera finalmente di poter stare vicino a Luisa. Prima della partenza, Gigi fa una sorpresa a Serena al suo albergo e scopre che in realtà gli ha mentito. Per questo deciderà di non vederla più.

Mentre la classe si trova in viaggio, Lorenzo scopre che il pilota è proprio il corteggiatore di Luisa. Piero invece trova un modo per far sorridere Claudia, grazie ad una compilation che ha realizzato per lei. Virgilio intanto fa i conti con il suo nuovo malumore, convinto di aver rovinato tutto con Doriana. Dopo aver scoperto che Daniele la crede un'alcolista, Francesca sceglierà di non rivelargli la verità, ma diventerà sempre più nervosa quando la sua vicinanza rischierà di portarla verso il vortice della sua stessa dipendenza. Quella sera, Serena scopre inoltre che Gigi le ha voluto fare una sorpresa perché pentito del loro litigio, ma i due dovranno dare spiegazioni a Savino e Lucrezia del loro rapporto dopo essere stati sorpresi ad amoreggiare. Quella sera si rivelerà inoltre folle per tutti gli immaturi. Serena deciderà di rubare una bottiglia di vino da un ristorante, salvo poi scoprire dal gestore che li ha raggiunti del suo costo di 1.500 euro. I due finiranno quindi in Caserma, così come Claudia e Piero. L'insegnante infatti ha deciso di suonare le campane di Noto solo perché in preda ad uno forte sentimento per il dj. Claudia rivelerà infatti all'ufficiale che il suo gesto è strettamente collegato al suo innamoramento improvviso. Il Commissario dovrà fare inoltre i conti con Virgilio, che è stato beccato con un piccolo quantitativo di droga. Dopo essere stati rilasciati grazie ad un'improvvisa fortuna, Luisa e Lorenzo vivranno finalmente il loro primo bacio ed anche qualcosa di più. Rintanati sotto le coperte della camera dell'albergo, i due innamorati potranno finalmente concedersi di sfogare le reciproche emozioni.

ANTICIPAZIONI DEL 23 FEBBRAIO 2018, EPISODIO 6

La parentesi vissuta in Sicilia darà vita ad un nuovo vortice pronto ad abbattersi sui protagonisti di Immaturi la serie. Serena infatti si ritroverà di fronte il marito, di ritorno in città dopo essere fuggito a gambe levate. La donna reagirà con una forte rabbia alla sua vista, ma qualcosa ci dice che potrebbe improvvisamente fare marcia indietro. Soprattutto perché il suo ritorno potrebbe implicare la fine del disagio economico con cui Serena e la figlia si sono ritrovate a dover fare i conti. Marcia indietro anche per Lorenzo, che dopo aver dato il primo bacio a Luisa farà di tutto pur di non vederla. Persino fingersi malato e chiedere ai genitori di coprire le sue menzogne. Per l'amica di Luisa è palese che si tratta solo di vergogna, ma come reagirà la diretta interessata? Sembra invece andare meglio a Virgilio, che potrà finalmente chiarire tutto con Doriana. La ragazza cadrà di fronte alle sue lusinghe? Sembra proprio che abbia capito di aver sbagliato e che sarà proprio lei a cercare lo spasimante. Virgilio però dovrà fare i conti con il ritorno di Brina, la moglie, mentre Piero è nel pieno della sua trasformazione: tutto pur di avere Claudia al suo fianco.

© Riproduzione Riservata.