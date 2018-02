Ida e Riccardo/ Uomini e Donne: lei vuole la verità, lui “nicchia“. Come finirà?

Al trono over di Uomini e Donne continua il faccia a faccia tra Ida e Riccardo. La dama ascolterà il consiglio di Tina Cipollari di chiudere con lui?

23 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Ida a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne i riflettori si accendono nuovamente sui protagonisti del trono over. Sarà dedicato ancora un po’ di spazio alla vicenda di Ida e Riccardo che ieri ha tenuto banco per quasi tutto il pomeriggio. I due hanno ammesso che la loro conoscenza non procede nel migliore dei modi, mentre la dama ha rivelato cosa le ha dato fastidio: “Ha ricevuto quattro foto da una donna, di cui una in perizoma e le ha girate a un amico”. Ida sostiene che la donna nelle foto sia Donatella, mentre la personal trainer risponde che si tratta di foto di lavoro, non sono sue foto personale. Ma Ida, come gli altri presenti in studio, non credono molto alle sue parole. Inoltre la dama bresciana sostiene che Riccardo ha conciso le foto con un amico dicendo: “Questa è Donatella”. Per difendersi la personal trainer punta il dito contro Riccardo, dicendo che è stato lui a chiederle le foto. Ad alleggerire il clima ci pensa Tina Cipollari con la sua consueta ironia: “Ida parla di fondoschiena, tu di selfie, cos’hai la faccia di c***o?”, dice rivolgendosi a Donatella. Ida vorrebbe dare ancora una possibilità a Riccardo, ma Sossio prova ad aprirle gli occhi: “Ida ti sei lamentata del suo passato, svegliati, sei solo una X sul suo calendario!”. Da parte sua Riccardo non sembra intenzionato a migliorare la sua posizione: “Datti una regolata, dopo quelle foto mi hai fatto cancellare la nostra chat, che per me aveva un valore”, dice a Ida.

Il confronto dietro le quinte

La situazione degenera ulteriormente quando Donatella svela che Riccardo le ha mandato una foto per avere un consiglio sul suo fisico. “Cosa? Ti ho chiesto esplicitamente se avevi mandato tue foto e hai detto di no! Ti ho creduto, sei bugiardo, sei bugiardo. Mi avevi giurato che non avevi mandato foto. E le hai pure cancellate perché nella chat di whatsapp non c’erano! Vai pure tranquillo, a me in due mesi non ha chiesto foto, a lei in una settimana mandi foto”, è esplosa Ida, mentre tornava al posto. Tina si schiera contro il cavaliere: “Ida non gli interessi. Sei troppo impegnativa, hai un bambino, a lui non piaci, lui cerca una cosa che non è vicino all’anima”. Anche Gianni sostiene che Riccoardo sia inaffidabile Quando Maria De Filippi annuncia una nuova dama per Riccardo, Ida esce dallo studio in lacrime. Da qui riparte la puntata di oggi. Dopo Angelo, anche Riccardo raggiunge Ida dietro le quinte: “Ma cosa c’è di male nel mandare una foto? Non te l’ho detto perché sei gelosa”, dice il cavaliere. Ma Ida non transige: “Cosa c’è di male?! Che sei bugiardo. Cosa c’è di strano? Che non dici la verità”. I due poi rientrano dal backstage: mentre Ida dic che si devono ancora chiarire,Tina la invita a chiudere definitivamente con Riccardo.

