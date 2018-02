Isola dei Famosi 2018/ Franco Terlizzi contro Elena Morali: "Ha fatto tanto la carina ora è cambiata..."

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e news. Franco Terlizzi contro Elena Morali: scontro nella prossima diretta? Intanto arriva l'indiscrezione sugli eliminati

23 febbraio 2018 Anna Montesano

Isola dei Famosi 2018

Per la prima volta in questa edizione, i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018 sono riuniti e vivono tutti nella stessa isola. Playa Uva è la location che ha visto i concorrenti alle prese con la costruzione di una nuova capanna ma anche la nascita di nuovi dissapori. È Franco Terlizzi ad aver accusato il colpo, in quanto è il primo ad essersi trovato per la seconda volta consecutiva in questa edizione in nomination. Il concorrente sta mostrando al pubblico una parte di sé inedita: se fino a lunedì è parso sempre di buon umore e con la battuta pronta, in questi primi giorni a Playa Uva, l'ex sportivo mostra un forte malumore, dovuto non solo alla nomination ma anche ad alcune accuse fatte dai compagni. In particolare è Marco Ferri a voler parlare con lui per una voce secondo la quale Franco l'avrebbe chiamato "Pezzo di M**da", cosa che Franco nega. Chiacchierando con Rosa Perrotta, con la quale sembra aver trovato un bel feeling e con la quale quindi potrebbe nascere una nuova amicizia, Franco capisce che a mettere in giro questa voce è stata Elena Morali. “E’ andata a riportare a Marco cose che manco avevo detto, le ha aggiunte. - dichiara Franco - Ha fatto la carina fino a una settimana fa e poi è cambiata da così a così. Intanto io la nomination me la sono beccata e me la faccio”

Elena, Simone e l'indiscrezione sugli eliminati

Un argomento alquanto delicato, che potrebbe essere tirato fuori nel corso della prossima diretta dell'Isola dei Famosi, vista anche la nomination che coinvolge Terlizzi. Ma Elena Morali si conferma grande protagonista di queste ultime ore anche per il rapporto che sta nascendo con il mimo Simone Barbato, ormai palesemente preso dall'ex Pupa. Tra i due si è instaurato un bel feeling e la Morali non disdegna la vicinanza di Simone; ma sappiamo che Elena è già fidanzata con il comico Scintilla. Che possa tuttavia accadere qualcosa tra i due? O si tratta semplicemente di un'amicizia che non avrà modo di sfociare in altre cose? Intanto spunta l'indiscrezione seconda la quale tutti i concorrenti eliminati nelle scorse settimane potrebbero tornare in Honduras per una sorpresa nella diretta di martedì prossimo. Non ci resta che attendere news!

