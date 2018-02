JACK REACHER - LA PROVA DECISIVA/ Su Iris il film con Tom Cruise (oggi, 23 febbraio 2018)

Jack Reacher - La prova decisiva, il film in onoda su Iris oggi, venerdì 23 febbraio 2018. Nel cast: Tom Cruise e Rosamund Pike, alla regia Christopher McQuarrie. Il dettaglio.

23 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata serata su Iris

TOM CRUISE NEL CAST

Il film Jack Reacher - La prova decisiva va in onda su Iris oggi, venerdì 23 febbraio 2018, alle ore 23.00. Una pellicola d'azione che è stata prodotta negli Stati Uniti d’America nel 2012 ed è stata diretta da Christopher McQuarrie che si basa su un soggetto scritto da Lee Child. Il film ascrivibile al genere d’azione, vede un buon cast di attori, tra di essi si segnalano il famoso Tom Cruise e Rosamund Pike. La pellicola prodotta dalla Paramount Pictures è stata distribuita in Italia dalla Universal, essa gode delle belle musiche composte da Joe Kraemer. Il film vista la data di produzione, è stato spesso inserito all’interno dei palinsesti televisivi italiani e viene trasmesso di nuovo questa sera su Iris. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

JACK REACHER - LA PROVA DECISIVA, LA TRAMA DEL FILM

Pittsburgh, Pennsylvania, un cecchino uccide senza apparente motivo ben cinque persone, le indagini condotte dal detective Emerson portano a James Barr un ex reduce della guerra del golfo. L’uomo arrestato non dice nessuna parola ma si limita a scrivere su un foglio di carta il nome di Jack Reacher, un ex poliziotto militare. Trasferito in carcere Barr viene pestato da altri detenuti e ridotto in coma, per questo motivo non può più essere interrogato dalle autorità. Dopo la perdita di conoscenza di Barr le indagini si concentrano su Reacher, egli ha ricoperto il ruolo di maggiore dell’esercito, congedato con onore è di fatto diventato un fantasma, senza un domicilio dove poter essere rintracciato. È Reacher però a recarsi presso le autorità, egli infatti sentito il nome di Barr si presenta al procuratore distrettuale sottolineando come Barr già in passato secondo lui aveva commesso un crimine simile, era il tempo della guerra del gorfo e il maggiore non era riuscito a fare giustizia, aveva promesso però a Barr di fargliela pagare. Il film va avanti tra improvvisi capovolgimenti di fronte, dietro gli omicidi probabilmente vi è una gang, ma Barr al risveglio dal coma capendo che avrebbe poche chance di sopravvivenza si dichiara colpevole, preferendo la sicurezza del carcere rispetto alla vendetta di Reacher, che nel passato non aveva potuto inchiodarlo per i suoi misfatti

© Riproduzione Riservata.