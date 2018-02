Kronos, il tempo della scelta/ Anticipazioni 23 febbraio: protagonisti Marco Minniti e Luigi Di Maio

Kronos, il tempo della scelta torna in onda oggi,venerdì 23 febbraio, alle 21.20 su Raidue. Protagonisti del nuovo appuntamento saranno Marco Minniti e Luigi Di Maio.

23 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Kronos, il tempo della scelta

Venerdì 23 febbraio, alle 21.20 su Raidue, torna l’appuntamento con Kronos, il tempo della scelta, condotto da Annalisa Bruchi e Giancarlo Loquenzi. Sotto la lente d’ingrandimento di Kronos ci saranno i temi dell’immigrazione e della sicurezza pubblica tornati d’attualità dopo i recenti fatti di cronaca, in primis l’omicidio di Pamela Mastropietro, che hanno sconvolto l’opinione pubblica. E ancora la Flat tax, punto centrale del programma del centrodestra e le ricette nei programmi politici di tutte le forze politiche candidate alle elezioni del 4 marzo. Torneranno poi le incursioni delle vignette satiriche di Osho e le indagini del Fact checking per verificare numeri e dichiarazioni della politica.

KRONOS, IL TEMPO DELLA SCELTA

Mancano esattamente nove giorni al 4 marzo, giorno delle elezioni politiche, tappa fondamentale per il futuro dell’Italia. Per fare il punto della situazione, protagonisti della nuova puntata di Kronos, il tempo della scelta saranno il ministro dell’Interno, Marco Minniti e Aldo Cazzullo, editorialista del Corriere della Sera; in collegamento il candidato alla Presidenza del Consiglio per il Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio e Marcello Sorgi, editorialista de La Stampa; Sestino Giacomoni, membro dell’Ufficio di presidenza di Forza Italia e candidato capolista alla Camera nel Lazio ed Emilio Carelli, candidato con il Movimento 5 stelle. I conduttori Annalisa Bruchi e Giancarlo Loquenzi, con gli ospiti in studio, metteranno in luce tutti i punti dei programmi politici delle forze candidate.

© Riproduzione Riservata.